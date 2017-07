Saarlasest poliitik ja ettevõtja Tõnis Palts (64) on Elu24 teatel välja kolinud oma Tallinna vanalinna luksuskorterist, kus ta abikaasa Karmen Paltsi ja nelja lapsega elas, ning kolinud kokku endast poole noorema naisega, kellega koos kasvatatakse ühist, Tõnise jaoks seitsmendat last.



Ärimees kinnitas lahkuminekut abikaasa Karmenist: “Jah, me oleme Karmeniga lahku läinud,” ning lisas, et on uue kaaslasega õnnelik. Küll aga elab ta oma sõnul jätkuvalt Toompeal asuvas korteris, mis on samal ajal müügis.