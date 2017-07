Pihtla kandi mees Heiki Metsamaa on viimased kuud veetnud Hispaanias. Mitte puhates ja sooja ilma nautides, vaid aidates elu hammasrataste vahele jäänud inimesi neid piinavatest sõltuvusprobleemidest vabanemisel.

Hispaaniasse sõit algas Heikil täpselt 1. veebruaril koos ühe teise Saaremaa mehega. Mindi läbi Oslo ja Londoni. Öö veedeti Londoni lennujaamas ja Vahemere rannikul Almeiras maanduti 2. veebruaril.

Heiki sõnul oli neil autoga vastas veel üks Saaremaa mees, kes peatus samuti talus, kuhu viis ka nende tee. Tema oli seal selleks ajaks elanud juba seitse kuud. Koos sõideti mägedesse, umbes 1250 meetri kõrgusele Tahali küla lähistele, mis ongi piirkonna suurim asustatud koht.

“Kohapeal oli meid siis viis meest. Saarlasi neli ja üks mees Lasnamäelt,” räägib Heiki. Selle aja jooksul, mis tema on seal olnud, on mehed nii läinud kui ka tulnud. Ikka selle järgi, kuidas kellelegi on sobinud.

“Üldiselt on soovituslik olla üheksa kuud,” märgib ta. Seda just neil, kes on läinud sinna oma sõltuvusprobleemidest vabanema. “Samas on see ikkagi vabatahtlik ja kedagi siin kinni ei hoita. Aga kogemused näitavad, et lühema aja korral ei ole tulemused nii head.”

