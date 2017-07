Laps hobi juurde – rõõmu või sunniga?

Kas ja kuidas motiveerida last vabal ajal mõne huvialaga, näiteks spordi, muusika või kunstiga tegelema? Kas vanemad peaksid oma lapsi selleks vajadusel sundima või ei tohiks seda teha?

Kuressaares elaval Triinul (nimi muudetud) on 11-aastane poeg. Sõbra õhutusel läks poiss mullu sügisel huviringi, ent paari kuu pärast loobus, eelistades pärast koolitunde aega veeta hoopis tahvelarvutis mängides. “Nii ta istubki päevad läbi toas,” tõdeb ema. “Olen püüdnud talle selgeks teha, et ta võiks mingi huvialaga tegelda, näiteks mõnes trennis käia, aga tema vastab, et ei taha ja teda ei huvita. Ma ei saa teda sundida ka – kohe tekib trots.”

“Mina ei usu, et leidub lapsi, kel ei ole millegi vastu huvi,” ütleb Halliki Põlda, Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi haridusteaduskonna õppejõud. Ta on ema, kelle lapsed õppisid aastaid Kuressaare muusikakoolis ja on endale andekate muusikutena nime teinud. Johannes (24) viiuldajana ja Heldur-Harry (20) nii laulja, dirigendi kui ka viiuldajana.

