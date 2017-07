Pool sajandit lillelaste ajastust: seks, narkootikumid ja rock’n’roll

Alanud suvel on välisajakirjandus palju kirjutanud 50 aastat tagasi lääneriikides aset leidnud psühhodeelsest revolutsioonist ja sellega kaasnenud nn armastuse suvest.

Nn armastuse suvest möödub tänavu täpselt 50 aastat. Turn on, turn in, drop out. See ingliskeelne fraas (otsetõlkes “lülitu sisse, häälestu lainele, astu välja”) oli omamoodi moto sündmuste ahelale, mis tõid endaga kaasa 1967. aasta armastuse suve.

Laiemale üldsusele said need sõnad tuntuks tänu Ameerika psühholoogile Timothy Lea­ryle. Esimesena olevat selle fraasi aga välja öelnud Kanada filosoof Marshall McLuhan, kes kasutas seda laulukeses, mille meloodia oli ta laenanud Pepsi Cola ühest reklaamklipist.

Kõnealuse fraasi maailmavaateline mõte on järgmine: turn on ehk sisse lülituma tähendavat tundlikuks muutumist, turn in ehk lainele häälestumise all tulevat mõelda universumiga harmoniseerumist ja drop out ehk astu välja tähendavat selja pööramist nn normaalsele, tarbimiskultuse küüsis olevale väikekodanlikule ühiskonnale…

