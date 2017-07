Viis aaret muuseumi varasalvest

Saaremaa muuseumi kogudes on ligi 150 000 museaali, millest püsinäitusel on alla 4,3% ehk umbes 6400 eset. Igal hoiule võetud asjal on oma lugu, kuid mõnest on siiski rohkem teada kui teisest. Mõningaid huvitava taustaga museaale tutvustas Saarte Häälele muuseumi peavarahoidja Priit Kivi.

Väinatammi avamise lindijupp

Väikese väina tamm avati 1896. aasta 27. juulil (vana kalendri järgi 15. juulil). Nii nagu pidulikel puhkudel ikka, avati tamm lindilõikamisega. Tükk sellest lindist anti Terenti Naabrile, kes oli lodjaga tammi ehitamiseks ehituskive vedanud. Tema abikaasa Maria Naaber andis linditüki edasi tütar Akilinale ja too omakorda oma pojale Väino Saksakulmule. Viimane annetas lindijupi 2008. aastal Saaremaa muuseumile. Enamiku ajast on lindijupp hoidlas, aga aeg-ajalt satub see näitusele. Avamise päevil kutsuti tammi Zinovjevi tammiks. Seda seetõttu, et tammi ehitustööd said alguse ajal, mil Liivimaa kubermangu eesotsas oli Mihhail Zinovjev (1838–1895). 1894. aasta 14. juulil (vkj 2. juulil) asetas ta Väikese väina tammiehituse komitee esimehena Orissaare lähedal Kinda laiu rannas nurgakivi Saaremaad Muhu saarega ühendavale tammile.

