Järgmised kaks nädalat teevad noored neljatunniseid tööpäevi Kuressaares üheksas eraettevõttes ja linna allasutustes.

Malevlase tõotuse andnud noored on sel aastal 13–17-aastased. Nad töötavad kahe nädala jooksul kümme päeva ja neli tundi korraga. Tööpäev kestab kas kell 8–12, 9–13 või 10–14. Noorte brutotunnitasu on 2,78 eurot, mis teeb malevasuve teenistuseks 120 eurot.

Tänavune malev on eriline ka seetõttu, et esmakordselt pärast 2008. aastat on malevasuvi taas kahe nädala pikkune. Vahepealsetel aastatel kestis malev ühe nädala.

Kuressaare spordikeskuses tööle hakkav Joonas Prii ütles, et kuigi malevasse tullakse ka taskuraha teenima, on peamine ikkagi suve sisustamine. Sama kinnitas tema rühmakaaslane Siim Andres Himmist. Nende rühm teeb värvimistöid ja noored olid kindlad, et neljatunnised tööpäevad neil üle jõu ei käi. Mitmesse rühma jagatud noored lõpetavad malevasuve juuli keskel Kaarmal toimuva laagriga.

Kuressaare noortemaleva juhataja Liisi Lõo ütles, et 26 noort 45-st töötavad eraettevõtetes, ülejäänud linna allasutustes. Lõo sõnul on noortele töö leidmine väga raske ülesanne. “Ettevõtte poolt on see ikka pigem heategevus,” märkis Lõo noortele tööd võimaldavate ettevõtete aadressil tänulikult. Tema sõnul on esiteks noorte tööaeg piiratud, teiseks peab neil olema juhendaja ja kolmandaks kestab malev lühikest aega. “Selleks ajaks, kui nad asja selgeks saavad, on malevasuvi juba läbi,” tõdes Lõo.

ETTEVÕTTED



• Malevaga teevad koostööd linnavalitsuse allasutused Kuressaare Linnamajandus, Kudjape kalmistu, Kuressaare Spordibaasid ja MTÜ Kuressaare Campus.

• Eraettevõtetest annavad malevlastele tööd Javicar OÜ, Arensburg OÜ (Saaremaa Veski), Maxima Eesti OÜ, Saaremaa tarbijate ühistu (Rae Konsum), Novabeta OÜ (Suure Töllu puhkeküla), Good Mood Food, AS Kuressaare Sanatoorium (spaahotellid Meri ja Rüütli), Arens Ehitustööd OÜ ja Saare Erek AS.