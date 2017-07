Enn Meri on Saksa-Balti kaubanduskoja uus president

Saksa-Balti kaubanduskoja juhatuse koosolekul valiti koja Eesti juhatuse uueks presidendiks ühehäälselt Enn Meri ja uueks asepresidendiks Aet Bergmann.

Enn Meri on Saaremaal paikneva ettevõtte Merinvest OÜ nõukogu esimees ja kuulub kaubanduskoja juhatusse 2013. aastast. “Et osutusin valituks, on mulle suur au. Näen oma põhilist ülesannet ehitada sildu Eesti ja Saksa ettevõtete vahel. Tähtis on aidata Eesti ettevõtetel minna Saksa turule ja Saksa ettevõtetel avastada turustus- ja tootmisvõimalusi Eestis,” ütles Enn Meri.

Senine president Peer Sals­tröm-Leyh (Tuletorn Fond SA) astus presidendikohalt tagasi isiklikel põhjustel.

Asepresidendiks valiti ühehäälselt Aet Bergmann Advokaadibüroo OÜ-st.

“Mul on hea meel toetada meie uut presidenti Enn Merit tema kohustustes ja tegevuses liikmetega,” ütles Bergmann.