“Hinge purjed” väisas taas Saaremaad

Humanitaarprojekti “Hinge purjed” raames saabus pühapäeva õhtul Kuressaare jahisadamasse katamaraanpurjekas, mille pardal reisib seltskond puudega inimesi – vaegnägijaid ja pimedaid mitmest riigist.

Projekti üks algatajatest, kuritegeliku grupeeringu korraldatud plahvatuses Jekaterinburgis enam kui kakskümmend aastat tagasi pimedaks jäänud Oleg Kolpaštšikov ütles Saarte Häälele, et see on juba nende kolmas purjeregatt Läänemerel ja iga kord on külastatud ka Saaremaad.

“Katamaraani pardal on kokku kümme inimest – kolm professionaalset meremeest, kolm puudega inimest ja neli vabatahtlikku,” lisas ta.

Seekordne reis algas Stock­holmist, kust siirduti Läänemere põhjaossa Oulu linna. “Soomes sõitsime autodega ka jõuluvana juurde, kellele saime edastada oma soovid,” kirjeldas Kolpaštšikov juuni keskpaigas alanud reisi. Oulust seilati edasi Turusse ja sealt saabuti Kuressaarde.

Oleg Kolpaštšikovi sõnul on Saaremaa Eestis ainus koht, mida nad seekordse regati ajal külastavad. Täna seilavad “Hinge purjede” projektis osalejad edasi Lätti Ventspilsi, sealt purjetatakse Liepaja kaudu Leedusse Klaipeda sadamasse ja kogu ettevõtmine peaks lõppema juuli keskel Venemaal Kaliningradis.

Saaremaal külastasid katamaraanpurjekal reisijad Kaali meteoriidikraatrit, kuulasid kohalikku folklooriansamblit ja kohtusid siinse puuetega inimeste koja esindajatega.

Humanitaarprojekt “Hinge purjed” käivitus 2011. aastal. Selle eesmärk on arendada rahvusvahelist koostööd ja anda puuetega inimestele võimalus osaleda purjespordis. Viimastel aastatel on projekti toetanud Venemaa riiklik korporatsioon Rosatom.

“Meie geograafiline haare on üpriski suur, sest peale Läänemere oleme regatte korraldanud ka Aasovi ja Mustal merel, Vahemerel ja Põhjamerel ning isegi Euroopast kaugele jääva Kuuba rannavetes,” rääkis Kolpaštšikov. “Sel aastal plaanime veel korraldada purjelaagri Armeenias Sevani järvel.”

Lõpetuseks ütles Oleg Kolpaštšikov, et nende suur unistus on korraldada ümbermaailmareis jahil, mille pardal on ka puuetega inimesed. “Praegu teeme ettevalmistusi, et ehitada selleks sobiv katamaraanpurjekas,” märkis ta.