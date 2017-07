Järjekordne sooduskelmuse süüasi jõuab kohtusse

Prokuratuur andis soodustuskelmuse süüdistusega kohtu alla Annika Väli ja Kaljo Ranna ning neli nendega seotud ettevõtet.



Politsei süüdistuse järgi seisnes nende kuritegelik käitumine pettuse teel soodustuse saamises või soodustuse mitte-eesmärgipärases kasutamise. Skeemiga on seotud osaühingud Saare Agro, Kandla Farm, Liivalammas ja Maatööde OÜ.

Saarte Hääl kirjutas eelmise aasta septembris, et politsei alustas skeemi harutamist juba aastate eest. Jaanuaris 2012 määras PRIA OÜ-le Liivalammas 99 999,94 eurot toetust. 2014. aasta mais nõudis PRIA 75 461,13 eurot tagasi ja jättis ühtlasi välja maksmata ülejäänud osa toetusest.

PRIA põhjendas tagasinõuet sellega, et kolm seotud äriühingut tegid investeeringu ühte hoonesse, kuid hiljem selgus, et ühe ja sama rahasummaga on näidatud kõigi erinevate taotluste investeeringuobjektide täielikku tasumist.

“Raha ringmaksetega jäetakse mulje esitatud arvete täielikust tasumisest taotlejate poolt, tegelikult on aga tegemist näilike tehingutega. Ülekannete puhul on tegemist samas suurusjärgus summadega ning ülekannete kogusumma võimaldab näidata investeeringute eest tasumist vajalikus määras,” leidis PRIA, kes pidas seda kuritegelikuks ja esitas avalduse kriminaalasja algatamiseks.

Soodustuskelmuse asja hakatakse Kuressaare kohtumajas arutama septembri alguses.