JUHTKIRI: Malevasuvi alaku

Selle üle, et tänavusuvine õpilasmalev Kuressaares nädala asemel kaks kestab, saab ainult rõõmustada – pakub see ju noortele kauem tegevust ja kopsakamat teenistust.

Selliste malevate korraldajad teavad: noortele töö leidmine pole sugugi kerge ülesanne. Asutuste-ettevõtete jaoks on alaealiste tööle võtmine, nende väljaõpetamine ja neil silma peal hoidmine tülikas protsess. Seega peab ehk paika tänavuse maleva korraldaja tõdemus, et tööandjate jaoks on noortele rakenduse pakkumine pigem heategevus.

Enamik meist vist teab, kui oluliseks peetakse, et ametikohale kandideerijal oleks varasem töökogemus. Mida muljetavaldavam see nimekiri on, seda parem. Äsja täiskasvanuks saanu jaoks võib tööle saamine osutuda seetõttu parajaks pähkliks – kust seda varasemat töökogemust küll võtta? Nokk kinni, saba lahti…

Seega on õnnelikud need, kes suvel malevas koha saanud – eks heakorratööde tegemine lähe ju samuti kogemuste alla kirja.

Malevlastele soovime aga vahvat ja toimekat suve.