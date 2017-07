Karl Patrick Lauk kordas 18 aastat hiljem isa Andrese kullavõitu

Kui 1999. aastal Gotlandil toimunud Saarte mängude jalgratta kriteeriumisõidu võitis Andres Lauk, siis seekord oli võidumees tema poeg Karl Patrick Lauk. Lisaks sai Saaremaa meeskondliku kuldmedali.

Isa Andres Lauk tunnistas, et sõitu vaadates oli pulss päris kõrge. “Rõõm oli suur,” tunnistas vanameister. “Kogu meeskonnalt väga hea sooritus, sest ei mindud paanikasse ja olukorrad lahenesid ära isegi siis, kui mõnel hetkel tundus olukord miinuspoolel olevat. Patrickul oli piisavalt tahtmist ja jõudu, et lõpuni esikoha eest võidelda,” analüüsis 1999 pea samal rajal kulla võitnud Lauk.

Karl Patrick Laugu sõnul ta võistluse käigus isa tulemuse kordamisele ei mõelnud. “Aga vinge on see ikka,” kinnitas noor rattur.

Visby äärelinna tänavatel ühe raske tõusuga sõidetud kriteeriumis sai Karl Patrick Lauk konkurentidel eest ära kolmandal ringil koos kõige ohtlikuma mehe Torkil Eyðfinsson Veyhega Fääri saartelt. Viimane püüdis tempot tehes noore saarlase maha raputada, kuid Lauk püsis takjana kannul ja nii pidevalt jälitajate ees vahet suurendades sõideti koos lõpuni.

“Ta oli kindlasti jõuga üle, aga ma sain kohe aru, millise taktika ma pean valima,” rääkis Lauk, lisades, et tegi tööd ainult kindlate kohtade peal ja kogu plaan töötas.

Karl Patrick Lauk rõhutas, et oluline on ka meeskondlikult võidetud kuldmedal. “Siin on pikad sirged ja ei saa lasta meestel eest ära minna. Kohe alguses tegime selle apsu ja Mani mehed kasutasid selle kiirelt ära. Parandasime selle kohe ja lõppkokkuvõttes sõitsime täna päris hästi,” kinnitas ta.

Kriteeriumisõidus sai Karl Patrick Laugu järel teise koha Torkil Eyðfinsson Veyhe, kolmas oli Matthew Oliviera Bermudalt ja neljanda kohaga pidi seekord leppima grupisõidu võitja Mihkel Räim.

6. oli Steven Kalf, 31. koha sai Jörgen Matt, Reimo Nook kaotas liidritele ringiga ning pidi vastavalt reeglitele rajalt ära tulema.

Meeskondlikus arvestuses järgnesid Saaremaale Bermuda ja Mani saar.