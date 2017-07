Keith Pupart jäeti EM-koondisest välja

Eesti võrkpallikoondis ajab MM-i lisavalikturniiril ja EM-i finaalturniiril läbi samade mängijatega, Keith Pupart valikusse ei kuulu, vahendas Delfi.



Maailmaliiga turniiri ajal avaldas kapten Kert Toobal lootust, et Keith Puparti ja Martti Juhkami kujul võiks tiheda mängugraafiku pärast ägisevale rahvusmeeskonnale abiväge saabuda. Nüüdseks on selge, et nad ei liitu koondisega juulis Kortrijkis toimuva MM-valiksarja lisaturniiriks ega ka augustis Poolas peetavaks EM-finaalturniiriks.

“Juhkami teema oli minu jaoks juba varem suletud. Tal oli võimalus appi tulla, teda kutsuti, aga ta keeldus. Juhkamiga võrreldes on Puparti puhul hoopis teine lugu. Tema on siiani olnud alati kohal ja platsil. Ta on aastate kaupa kodust eemal olnud ja soovis olla perega,” ütles koondise loots Gheorghe Creţu.

Siiski jääb ka Pupart tänavu koondisemängudelt eemale. Ka EM-finaalturniirist, ehkki algse info järgi pidi ta aasta tähtsaimaks turniiriks tagasi tulema.

“See on minu otsus,” lausus Creţu. “Ta lubas, et kui saame lisavalikturniirile, tuleb ta juulis appi. Mina temalt nüüd positiivset vastust ei saanud. Kui ei tule MM-valikturniirile, ei tule ka EM-ile.”