LIHTNE KÜSIMUS

Saarte Hääl kirjutas möödunud nädalal, et Kuressaare tervisepargi välikäimlas valitsev olukord on ebameeldiv. Sellega seoses uuris toimetus linnavalitsuselt, kas ja kuidas on plaanis olukord lahendada.



Kuressaare linnapea Madis Kallas:

Ka eelnevalt on olnud juhuseid, et mingi piirkonna arendamisel on parklad kitsaks jäänud, istepinkide vajadus on suurenenud, prügikastid on jäänud väikeseks vms. Sarnane olukord on tekkinud ka tervisepargis, kus seikluspargi avamisega suurenes oluliselt tervisepargi külastatavus ning sellega ei ole tänaseks jõutud veel täielikult kohaneda. Koostöös seikluspargi arendaja ja Saaremaa Spordikooliga leiame aga käimla olukorrale kindlasti kiire lahenduse ja esialgu võib see olla ka ajutine lahendus.