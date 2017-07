Noorte tantsu- ja laulupidu tekitas ülevaid emotsioone

Saaremaa tantsijad ja lauljad naasid noorte laulu- ja tantsupeolt küll veidi väsinutena, kuid siiski ülevate emotsioonidega.

“Kui seista laulukaare all ja laulda selliseid tõsiselt isamaalisi, ilusaid laule, siis pole seal vist ühtegi inimest, kel ei tekiks pisarat silmanurka. See oli väga võimas tunne,” kirjeldas Orissaare tütarlastekoori laulja ja Orissaare muusikakooli brassi flötist Karmen Kaljuste pühapäeval kogetut. Suurele peopäevale eelnesid reedel proovid ja laupäeval läbimängud.

Karmen tõdes, et proovides külma ja tuule käes seistes mõtlesid küll, et huvitav, millal see laul nüüd läbi saab. Kontserdil olles olid aga ilmaolud ja väsimus juba teisejärgulised. “Need on minu meelest hetked, kui erinevate arvamuste ja maailmavaadetega inimesed sulanduvad ühte ja teevad seda, mis neile tõsiselt korda läheb,” rääkis Karmen Kaljuste.

Võimas tunne



Salme põhikooli lastekoori laulja Matis Prostang tõdes kähedal häälel, et raske oli, aga kõik said hakkama. “Väga ilus, nagu alati. See oli mu kolmas pidu ja oli tõesti väga hästi korraldatud,” märkis ta. Laulda tuli Salme kooli lastekooril peo alguses ja lõpuosas. “Vahepeal oli õnneks paus ja sai süüa,” oli noormees rahul. Madis lisas otsusekindlalt, et kui tuleb uus suur pidu, on minek kindel.

Kuressaare gümnaasiumi tütarlastekoori Vocaliisa laulja Maike Kadaja sõnul oli peol laulda võimas tunne. Toimuva kogu ülevus jõudis talle aga kohale alles öösel, tagasi Saaremaale sõites, kui kordust vaadati. “Telekat vaadates tuli pisar silma,” tõdes Maike. Koju jõudis ta, nagu paljud teisedki saarlased, alles kella poole kolme ajal öösel.

Tantsijad sõitsid Tallinna juba teisipäeval. Saaremaa ühisgümnaasiumi rahvatantsurühma Öieti 5.–6. klasside rühma tantsija Kirke Medri jäi pika nädalaga väga rahule. Kuigi hommikuti olid jalad tantsimisest veidi haiged, mindi ikka vapralt proovi või etendusele.

“Osal hakkas proovide ajal halb ja nad saadeti puhkama, aga ei, pärast said kõik terveks jälle,” lisas ta. Kirke sõnul etendustel ikka jälgiti, et kõik sammud õnnestuksid. “Sest joonised pidid ju ikka ilusad tulema. Aga emotsioon oli ka hästi vägev, eriti ühistantsu ajal,” lisas ta.

Vihmast hoolimata



Segarühma Öieti I tantsija Minni Tang tantsupeoetendustel Kalevi staadionil osaleda ei saanud, kuna viimasel hetkel tulid ülikooli astumisega seotud kohustused ette. Küll aga tekkis tal võimalus tantsida laupäeval Vabaduse väljakul. Nimelt jäi päevane etendus staadionil vihma tõttu ära, kuid tantsijad ei lasknud ennast sellest heidutada ja korraldasid spontaanselt ise peo.

“Kokkuvõttes võin siiski öelda, et sain tantsupeol tantsida!” oli Minni rahul. “Rahvas ise pani selle ürituse kokku, rahvas ise tuli kohale ja tegi selle ära, see oli tõesti midagi erilist,” kirjeldas ta. Saare maakonna kuraator Valve Heiberg ütles, et Saaremaalt osales XII noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään” 1023 lauljat, tantsijat, pillimängijat ja juhendajat viiekümnest kollektiivist.

Tema hinnangul olid hästi korraldatud nii peoliste transport, toitlustus kui ka kõik muu. “Kõige keerulisem koht oligi see, kui üks tantsupeo etendus vihma tõttu ära jäi,” nentis ta, viidates, et eriti noortele ja lastele oli see emotsionaalselt raske. Etendus tuli ära jätta osaliselt seetõttu, et kardeti, et tantsijate riided ei kuiva õhtuseks etenduseks ära, selgitas Heiberg. “Tuli üks samm ette mõelda,” lausus ta.

Laev ootas peolised ära



Öösel vastu esmaspäeva said kõik peolised Heibergi andmetel tagasi Saaremaale. Laulupidu kestis küll tund aega kauem kui plaanitud, kuid parvlaev ootas viimased bussid sellest hoolimata ära.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimus 30. juunist 2. juulini Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil. Sellest võttis osa umbes 8500 tantsijat ja võimlejat ning üle 26 000 laulja ja muusiku üle Eesti. Pühapäevasel rongkäigul marssis ligi 40 000 last, noort ja täiskasvanut.