Õpetajatöö võlud ja valud

“Õpetajaamet on üks vanemaid ja lugupeetavamaid elukutseid, mille eesmärk on anda nooremale põlvkonnale edasi teadmisi ja elukogemusi,” kirjutab Saaremaa ühisgümnaasiumi värske vilistlane Karmela Kaasik. “Kui paljud praegustest noortest plaanivad tulevikus aga õpetajaks saada ja mida nad sellest ametist arvavad?”



Möödunud aasta seisuga oli Eestis 14 409 õpetajat. Kuna olen ka ise huvitatud õpetajaks saamisest, soovisin rohkem teada saada, kuidas on õpetajad rahul oma ametiga. Millised on õpetajate ja õpilaste vahelised suhted nii õpetajate kui ka õpilaste vaatenurgast? Kas ja kui palju erinevad üksteisest õpilaste ja õpetajate arusaamad heade ja halbade õpetajate/õpilaste isikuomadustest?

Mu uurimistöö jaoks täitis õpetajakutsega rahulolu kohta küsitluse 38 õpetajat Saaremaa ühisgümnaasiumist. Õpilastele mõeldud küsitlusele õpetajaameti kohta vastas aga 132 SÜG-i õpilast.

Õpilastele mõeldud küsitluses palusin osaleda erinevaid vanuseastmeid esindavatel ehk 3., 7. ja 11. klassis õppivatel poistel ja tüdrukutel, et saaksin noorte arvamustest üldisema pildi.

Küsisin, kui paljudel õpilastel on tulevikus soov õpetajaks saada. Selgus, et 91 õpilast ehk 71,5% õpilastest seda ei soovi. 21,7% õpilastest kaalub seda võimalust ning kolm inimest ehk 2,3% teatas, et soovib tulevikus õpetajaks saada. Seega mu esimene hüpotees, et vähemalt kümnendik õpilastest soovib tulevikus õpetajaks saada, kinnitust ei leidnud.

Milliseks õpilased õpetaja elukutset peavad? Üle veerandi vastanutest leidis, et see amet on keeruline. Peaaegu sama palju oli neid, kes pidasid pedagoogitööd samaväärselt huvitavaks ja närvesöövaks. Igavaks märkis selle 18 õpilast ehk 13,7% vastanutest. Lihtne on see amet 3,1% vastanute meelest.

Vastanud õpilastest koguni 86,1% leidis, et neil on suhted õpetajatega head. Vaid 1,5% hindas oma suhteid õpetajatega kehvapoolseks. Mitte ühegi õpilase kinnitusel polnud suhted õpetajatega väga halvad.

Austus õpetajate vastu



Kas õpilased austavad õpetajaid või mitte? Selgus, et üle poole õpilastest pigem austab. 16% vastanutest olid kindlad, et õpilased austavad õpetajaid, ja 19,8% arvas, et õpetajaid austatakse vahel. Kõigest üks inimene arvas, et õpilased ei austa õpetajaid üldse. 6,1% vastanutest leidis, et pigem siiski ei austata.

Küsisin kaasõpilastelt ka seda, milline on nende arvates hea õpetaja ja milline üks pedagoog kindlasti olla ei tohiks. Vastanute arvates on hea õpetaja loomult hea, loominguline, rõõmus, arusaav, sõbralik ja rahulik. Ta on õpetatavast ainest huvitatud ja oskab seda selgeks teha; on piisavalt range, kuid samas väga kannatlik.

Õpetaja ei tohiks olla kuri, isekas, ebaviisakas, kergelt solvuv, närviline ja ükskõikne. Õpetaja ei tohiks ka õpilast solvata ega karistada, kui too midagi valesti ütleb. Ega ka pidevalt korrutada, kui saamatud need tänapäeva lapsed ikka on.

Mida arvavad aga õpilased õpilastest? Selgus, et hea õpilane peaks nende arvates olema kohusetundlik, innukas, uudishimulik, viisakas, õpetajat austav, eeskujulik, tähelepanelik. Õpilane peaks ära tegema kõik kodused tööd, ta ei räägi tunnis, vaid kuulab tähelepanelikult ja töötab kaasa. Õpilane ei tohiks kohe kindlasti olla laisk, ebaviisakas, lohakas ja teisi segada. Õpilane ei tohiks õpetajale vastu rääkida, puududa koolist põhjuseta ja spikerdada.

Õpetajatele mõeldud küsitluses osales 38 Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetajat 64-st ehk üle poole kooli kõigist pedagoogidest. Vastanutest omakorda üle poole ehk 20 pedagoogi märkisid oma tööstaaži pikkuseks 25–40 aastat.

24 õpetajat põhjendas, et valis selle ameti, kuna see elukutse meeldib. Kuus õpetajat tegi otsuse kellegi eeskujul ja üks õpetaja soovituse peale. Üle 18% vastanutest valis elukutse muul põhjusel: mõnest sai õpetaja sellepärast, et lihtsalt juhtus nii. Mõnel juhul pakuti talle seda tööd, kuna vastav haridus oli juba olemas.

Oma ametiga rahul



81,6% vastajatest kinnitas, et on oma elukutsega rahul. 18,4% küsitluses osalenuist märkis, et on rahul, aga mitte alati. Seega pidas paika mu hüpotees, et üle poole õpetajatest on valitud elukutsega rahul.

Kui uurisin õpetajailt nende tööpäeva pikkuse kohta, selgus, et kellelgi neist ei lõppe tööpäev siis, kui lõpevad nende antavad tunnid. Keskmiselt teevad õpetajad tööd veel kolm tundi pärast koolitundide lõppu – õpilaste tööde parandamised, konsultatsioonid ja järelevastamised võtavad ju aega. Tublisti üle poole ehk 25 vastanut peab pärast koolitundide lõppu tegelema veel ringitundidega, klassijuhatajatööga (vastama vanemate kirjadele ja neile infot jagama, arenguvestlusi läbi viima), olümpiaade ette valmistama, võistlustest kokkuvõtteid kirjutama ning õpilastega väljasõite korraldama… Tööpäev võib venida isegi 10–12-tunniseks.

Millisteks hindavad õpetajad oma suhteid õpilastega? Pisut üle poole vastanutest arvab, et need suhted on pigem head. Ükski õpetaja ei pidanud oma suhteid õpilastega kehvaks ja halvaks. Pea kõik arvasid, et õpilased pigem austavad õpetajaid. Vaid 2,6% vastanuist leidis, et õpilased teevad seda vahel harva. Ka see minu hüpotees, et õpilased pigem austavad õpetajaid, sai kinnitust.

Miks siis ei ole tänapäeva noorte seas õpetajaamet eriti populaarne? Ligi kolmandik õpetajaist leidis, et riik ei väärtusta seda ametit piisavalt. Pisut rohkem oli neid, kes põhjendasid, et see töö nõuab liiga palju energiat ja aega. 5,3% pedagoogide arvates on tänapäeva lapsed väga probleemsed. Ligi veerand vastanuist arvas, et õpetajaamet ei ole populaarne neil kõigil väljatoodud põhjustel. Lisaks mainiti, et palk ei ole samuti kõige suurem ning pidevalt peab end täiendama, et mitte ajale jalgu jääda.

Milline on hea õpetaja õpetajate endi meelest? Vastustest selgus, et kannatlik, heatahtlik, õiglane, nõudlik, sõbralik ja hea huumorimeelega, aga ka arenemisvõimeline ja empaatiline inimene, kes on avatud ja mõistab õpilaste probleeme ja muresid. Õpetaja ei tohiks olla närviline, jäik, ükskõikne, kiuslik, tige ja rumal, inimene, kes ei valda oma ainet ja alavääristab õpilasi.

Hea õpilane on õpetajate hinnangul aga see, kes on kohusetundlik, uudishimulik, edasipüüdlik, sõbralik, arusaaja, koostööks valmis. Ta peab olema hästikasvatatud ja täpne, siiras, heatahtlik ja laialdaste huvidega. Õpilane ei tohiks aga olla ebaviisakas, tuim, õel, enesekeskne, laisk, ülbe, hoolimatu ja jonnija. Ei tohiks kritiseerida teiste õpilaste ja õpetajate tööd ning jätta koduseid töid tegemata. Minu jaoks oli üllatav, et erineva vanuseastme õpilastel on sarnane arvamus hea õpetaja ja hea õpilase kohta ning et ka õpetajate arvamus ühtis õpilaste omaga.

Lõpetuseks võin tõdeda, et õpilaste ja õpetajate arvamusi vaagides sain enda jaoks kinnitust –pedagoogiamet sobib mulle.

KOMMENTAAR



Diana Õun, Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja, Karmela Kaasiku uurimistöö juhendaja:



See, et õpetajaks saada soovivate õpilaste arv Karmela töö põhjal nii väike oli, mind ei üllatanud. Ilmselt ei üllata see kedagi. Kuigi õpetajate palka pisitasa, mõnekümne euro kaupa tõstetakse, leian, et niikaua, kui riik õpetajate tööd tõeliselt ei väärtusta, noored kooli õpetajaks ei tule.

Kui rääkida aga õpetajate rahulolust oma tööga – meilt küsitakse seda pidevalt –, siis mulle tundub, et meie koolis on enamik õpetajaid kogu aeg rahul olnud. Muidu nad seda tööd ju ei teeks. Kindlasti on ka mõni selline, kes, hambad ristis, lahingusse läheb, aga arvan, et enamik teeb oma tööd südamega ja sellepärast, et tahab.

Ma ise olen õpetajana töötanud peagi 31 aastat. Mina olen oma ametiga tõesti rahul.

Olen enda jaoks otsustanud: kui ma ühel päeval enam ei taha klassi ette minna, pean ära minema. Ei saa ju seda tööd teha inimene, kes seda tegelikult ei taha teha. See paistab ju kohe silma. Mina vähemalt praegu veel tahan.