Pihtla vallas Vanamõisa külas asuvas Peedu talus avas eilsest uksed uus suvekohvik Oma Koda. Sama nime kannab tegelikult ka majutusasutus, mida Peedu talu pererahvas peab.

Perenaise Seida Panneli sõnul on tegu hooajalise suvekohvikuga, kus pakutakse väikest kehakinnitust nii kohalikele kui ka möödasõitvatele turistidele. Kogu söögipoolis on seejuures Oma Koja rahva enda valmistatud.

Et ka suvitajad või niisama möödujaid suvekohviku üles leiaksid, saab Panneli kinnitusel tee äärde üles suunaviit, millele on märgitud lahtiolekuajad. Kohvik on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18.

“Kuna pakume ka majutust, siis meie oma klientide huvides ongi selline lahtiolekuaeg,” selgitas Pannel. Kohvikusse on siiski oodatud kõik kohvikukultuuri austajad.