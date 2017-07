Varem Fordiga sõitnud Saaremaa rallisõitja Rasmus Uustulnd läheb juba järgmisel nädalal võistlustulle täiesti uue võidusõiduautoga, mis ta oma sõnul on juba päris rallika moodi.

Kui enne keeras Rasmus Uustulnd Ford Fiesta R2 rooli, siis nüüd näeb teda ralliradadel tutika Peugeot 208 R2-ga. Hobujõudu on sel 190 ja mootor on 1,6-liitrine.

Rasmus on uue võistlusautoga väga rahul, sest kahtlemata on see eelmisest vägevam. “Uus auto on äge ja see on ikka rallika moodi ka! Kõik tehnilised lahendused on hoopis teistmoodi,” kinnitas Uustulnd.

Neli ratast nagu ikka



Eelmine auto oli Rasmusel viis aastat. “Auto väärtus oli juba nii madal, et viimane hetk oli käes, mil selle eest veel mingit raha sai. Nii otsustasimegi maha müüa ja investeerida raha uuemasse autosse.” Kui palju auto täpselt maksis, jättis rallisõitja enda teada, ent 2012. aastal, kui Peugeot kõnealuse mudeliga välja tuli, teatas tehas, et taolise auto võib endale soetada 75 500 dollari ehk ca 70 000 euro eest. “No see maksis mitte vähe,” naeris Uustulnd.

Rasmus Uustulnd nentis, et tegemist on põhimõtteliselt sama klassi autoga, mis tal varem oli. Uuel on lihtsalt uuem tehnika ja seega peaks see ka rajal kiirem olema. “Aga eks see sõltub, kui palju ma ise kiiremini sõidan,” lisas ta.

Rallimehe sõnul midagi kardinaalselt teistmoodi uuel autol võrreldes varasemaga ei ole. “On neli ratast nagu autodel ikka,” naljatas ta. “Kuigi see on muidugi täiesti uus auto – läbisõit on tal praegu vaid 1 km,” muheles Uustulnd läinud reedel.

Ristsed saab uus võidukas juba järgmise nädala lõpul toimuval Tartu rallil. “See on põhimõtteliselt kohe,” möönis Uustulnd. Sinnani tuleb autot veel seadistada, sisse sõita ja temaga harjuda.

Ehkki pool hooaega on sisuliselt möödas, pole Rasmus tänavu veel võistlema saanudki. Tema jaoks oli viimane võistlus Saaremaa ralli, kus ta ühes Kuldar Sikuga sõitis oma klassis välja viienda koha.

Ei taha ära lõhkuda



“Seega ausalt öeldes ei oska ma praegu ka Tartu rallilt midagi oodata,” tõdes ta. “Tahaks lihtsalt proovida, mismoodi selle autoga sõitma peab. Kiire tahaks kindlasti olla, aga kohe äralõhkumisel pole nagu ka pointi.” Tartus on Rasmuse kaardilugeja seni Kermo Lausiga sõitnud Kauri Pannas.

Ülejäänud hooajal tahab ta kõik etapid kaasa teha, samuti kavatseb ta kindlasti platsis olla Saaremaa rallil. Ikkagi juubeliralli ju. “Järgmisel aastal tahaks juba mingi tulemuse peale sõita, sel aastal on ju pool hooaega juba läbi ja teistele järele jõuda ei ole enam vist väga reaalne,” arutles ta.

Uustulndi sõnul on mõned taolised võistlusautod Eestis veel. Eesti meistritiitli on Peugeot 208 R2 varem kindlustanud näiteks Miko-Ove Niinemäele ja Martin Valterile.

Kenneth Sepp asus tööle WRC Toyota tiimis



Teine Saaremaa noor rallisõitja Kenneth Sepp läks Tommi Mäkinen Racing´u tehasesse mehaanikuks. “Tiimis olen workshop and test team technician ehk eesti keelde tõlgituna hoolitsen autode tehnilise korrashoiu eest ja testidel käin samuti kaasas,” rääkis saarlane.

Maailma tasemel WRC Toyota tehasetiimi pääses Sepp avaliku konkursi kaudu. “Nemad nägid minus potentsiaali ja nii ma valituks osutusingi,” lausus noormees, kelle sõnul on ta rallipisiku saanud oma isalt Toomas Sepalt, kes on aastaid Saaremaa rallit korraldanud. “Jäärajal alustasin sõitmist niipea, kui jalad pedaalideni ulatusid. Umbes 16-aastasena hakkasin osalema Eesti autoralli meistrivõistlustel,” ütles Sepp.

Noore mehaaniku sõnul on ta uue avanenud võimaluse üle väga uhke, aga olulisemaks peab ta siiski oma oskuste ja teadmiste panustamist tiimi, mis võistleb maailmatipus. “See on Toyota esimene hooaeg pärast pikka pausi ja palju tööd on veel ees, et saavutada hooaja kokkuvõttes võit.”

Teele Tilts