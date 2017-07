Saaremaad külastab kaks suurt purjeregatti järjest

Eesti suurim purjeregatt, Muhu väina regatt tähistab sel aastal 60. aastapäeva. Regatt algab Haapsalust ja kulgeb siis Kuivastu ja Roomasaare kaudu edasi Pärnu poole.



Kuivastusse saabuvad jahid laupäeva, 8. juuli õhtul. 9. juuli hommikul stardivad jahid juba Kuivastust Roomassaarde.

Esmaspäeval, 10. juulil toimub võistlus Roomassaare lähistel ja seda saginat saab jälgida ka sadamast.

Esmaspäeva õhtul on Roomasaares kontsert, kus 70-ndate ja 80-ndate popphitte esitab kolmes keeles ansambel Via Baltica. Seda tasuta kontserti tasub kuulama tulla kõigil huvilistel.

Juubeliregatt siirdub teisipäeva hommikul Roomassaarest Kihnu saarele ja kulgeb sealt päev hiljem Pärnusse.

Nagu Roomassaares, peatub regatt ka Pärnus veel ühe päeva ja seejärel sõidetakse reedel, 14. juulil Riiga. Riia on finišipaigaks valitud seepärast, et esimene Muhu väina regatt startis just sealt.

Juubeliregatt lõpeb laupäeval eskaadrisõiduga Daugava jõel. Juubeliaastal on regatile oodata ka rekord­arv jahte. Praeguseks on registreerunud 140 jahti, mis tõotab kõigi aegade osalejaterekordit.

Muhu väina regatt on ühtlasi ka Eesti meistrivõistlused avamerepurjetamises. Saaremaa jahid hakkasid Haapsalu poole liikuma juba läinud nädalavahetusel. Varasematel oli võimalus osaleda ka Kessu regatil.

Nagu juba mitmel aastal on olnud, saab regati kodulehe kaudu jälgida kõigi jahtide liikumist regati ajal reaalaajas.

Paar päeva pärast Muhu väina regati lõppu Riias stardib sealt Saaremaa poole Baltic Open Regatta. Sellise nime all toimuvad Läti avamere meistrivõistlused on Muhu väina regatist tunduvalt nooremad ja said alguse 2008. aastal. Seni on regatil osalenud 25–35 jahti, kuid seegi regatt võib sel aastal püstitada osalejaterekordi.

Läti regati start antakse teisipäeval, 18 juulil Riiast. Regatt kulgeb Riia–Roja–Ruhnu–Roomassaare. Jahid jõuavad Roomassaarde 21. juuli õhtuks ja laupäeval, 22. juulil sõidetakse lühem ring Roomassaare all.

Saaremaa jaht Katarina Jee osales juba esimesel Läti suurregatil ja on Baltic Open Regattalt toonud Saaremaale nii kuldseid kui ka teist karva medaleid.

Regatti korraldavad Baltic Open Regatta nimeline ühing, Auda jahtklubi (Riia), Roja purjekool ja Saaremaa merispordi selts.

Jaanis Prii,

Saaremaa merispordi selts