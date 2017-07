Salme otsib Rahuste poemajale uut omanikku

Salme vallavolikogu otsustas kinnistu, kus viimati asus Rahuste pood, panna enampakkumisele alghinnaga 5000 eurot.



Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul on hoone seisnud niisama sest saati, kui poodnik otsustas poe sulgeda. Nõnda otsustatigi vallale kuuluv Rahustes asuv hoonestatud Seltsimaja kinnistu kirjaliku enampakkumise korras maha müüa.

Kinnistu suurus on 0,3 hektarit, sihtotstarbelt on see sajaprotsendiliselt ühiskondlike ehitiste maa. Kirjaliku enampakkumise tähtaeg pole Poopuu sõnul veel paigas, kuna vallavalitsusel algab järgmisest nädalast puhkusteaeg. Nõnda lubas vald tõenäoliselt augustisse jääva tähtaja teatavaks teha hiljemalt juuli keskel.