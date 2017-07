Tänakule lõppes Poola ralli katkestamisega

Poolas sõidetud MM-ralli etapil pidid Ford Fiesta WRC-ga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja pärast väljasõitu viimasel päeval liidrikohalt katkestama.

“Mis ma oskan öelda,” lausus Tänak. “Kindlasti on see väga suur pettumus ralli niimoodi lõpetada ja ma palun tiimi ja fännide ees vabandust. Me olime võitluseks valmis ja näitasime päeva esimesel katsel ka head kiirust. Me surusime tugevalt ja võib öelda, et oli meie jaoks peaaegu perfektne sooritus.” Tema sõnul ei olnud neil plaanis teiseks jääda ja liidrikohal kihutanud Thierry Neuville´i püüdmisega tuli riskida. Meedia andmeil oli Tänakul selleks ka M-Sporti juhi Matthew Wilsoni heakskiit.

Ott Tänaku sõnul oli saatuslikuks saanud katsel metsas vaid üks libe koht, mis põhjustas vastu puud sõitmise ja seejärel katkestamise. “Auto oli liiga katki, et sellega sõitmist jätkata,” rääkis rallipiloot, lubades tugevamana tagasi tulla.

M-Sporti juht Malcolm Wilson tõdes, et ralli viimastel katsetel võidust ilma jääda on valus, kuid on aus märkida, et Ott Tänakut tabas äärmine ebaõnn. “Me nägime nii palju inimesi vigu tegemas keerulistes lõikudes,” lausus ta. “Kuigi oleme pettunud, võtame nädalavahetusest kaasa palju positiivset. Ott tegi head sõitu ja ta võib minna Soome rallile teadmisega, et on võimeline võidu nimel võitlema. Olen kindel, et Poolas juhtunu teeb ta veelgi tugevamaks ja pühendunumaks.”