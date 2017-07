Sarnaselt varasemate aastatega müüdi Saaremaale eraldatud vähipüügiload eile hommikul minutite jooksul.

“Keskkonnaameti kontoris kohapeal läksid viie minutiga, internetis jagus umbes kümneks minutiks,” ütles Saarte Häälele keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Teistest Saaremaa veekogudest eraldi müüdi lubasid püügiks Karujärvel. Neid lubasid oli natuke järel veel kell 13.34.

Saaremaal anti ühele soovijale ühe püügipiirkonna piires luba püügiks ühe ööpäeva jooksul. Aimar Rakko tõdes, et suurema koguse lubade saamiseks on tavapärane praktika täita taotlusi kontoris või veebis perekonniti.

Kommenteerides nende maaomanike iga-aastast pahameelt, kelle maadel vähijõed asuvad, kuid kellele lube ei jagu, nentis Rakko, et see on paratamatu. “Midagi neile lohutuseks öelda ei ole, kui nende maal on avalik veekogu, tuleb vaadata, kuidas teised püüavad, kuna erandeid ei ole ja lubade andmine käib üldistel alustel,” selgitas ta.

Vähipüük on lubatud augustikuus.