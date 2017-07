Tinsley Keefe, endise nimega John Patrick Keefe II (pildil) sai oma kodukandis Oklahomas hakkama kangelasteoga. Naine hoidis oma oskusliku tegutsemisega ära palgamõrva. Tinsley ehk John oli kümmekond aastat tagasi Kuressaare Gümnaasiumis inglise keele õpetaja.

Kuressaare Gümnaasiumis nii klassijuhataja kui ka inglise keele õpetaja ametit pidanud Keefe kolis tagasi USA-sse ning on alustanud seal uut elu naisterahvana. Mõned aastad kinnitas Keefe USA-s kanda ka kui aktiivne geiõiguste eest võitleja. Nüüd kannab ta eesnime Tinsley Ariana Taylor.

Nõndaks räägib Tinsley Keefe väljaandele FOX News, et sattus kuulutuskeskkonnas Craigslist peale ettepanekule, kus kutsuti inimesi välismaisesse produktsiooni. Tinsley vastas sellele ning sai kokku naisterahvaga, kelle ka FBI hiljem tuvastas. Kui Keefe Dainelle Laymaniga kohtus, sai teada, et produktsiooniga seonduv tööpakkumine hõlmab endast hoopis midagi enamat.

“Kui ma kohtumisele jõudsin, siis see naine kutsus end Samantha Dowdyks. Ta ütles, et töö pole üldse näitlemise ega modellindusega tegelikult seotud,” kirjeldas Keefe olukorda. Keefe rääkis, et see naine töötas omasõnutsi hoopiski Iisraeli julgeolekuteenistuses ja ta otsib kedagi, kes tapaks ühe ISISe liikme. “Ma imestasin ja küsisin temalt, et miks küll mina sellist asja tegema peaksin,” sõnas Keefe. “Naine vabandas olukorra välja sellega, et ta ise on rase ja ei saa tapatööd ette võtta,” jätkas Keefe olukorra kirjeldust.

Keefe’i sõnul andis naine talle täpsed detailid, kuidas tapmine korda saata ning pakkus talle töö eest 4000 dollarit. “Tal olid kõik pildid ja slaidiesitlused tehtud… Tal olid mingid koodid ja õpetas mindki, kuidas neid lugeda. Aga ta ütles ka, et tahab just, et naissoost ameeriklane selle töö ära teeks, sest siis on kahtlustusvõimalus väiksem,” rääkis Keefe.

Tinsley sõnas, et ta üritas olukorraga kaasa mängida, ent tundis pidevalt, et kogu asi on väga kahtlane. Kohe, kui Keefe kohtumiselt naases, küsis ta advokaadist sõbralt nõu, kes soovitas viivitamatult FBI poole pöörduda. Nii Keefe tegigi.

Tinsley sõnul läks nädalaid, enne kui ta üldse olukorrast midagi kuulis. FBI avastas, et taksojuhist sihtmärk, keda Layman tappa tahtis lasta, oli hoopis Laymani eksabikaasa.

Uudistetoimetus/Delfi