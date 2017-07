Gümnaasiumilõpetanud seovad tuleviku kõrgkooliga

Eile toimus Kadriorus presidendi roosiaias iga-aastane pidulik vastuvõtt tänavustele tublimatele gümnaasiumilõpetajatele. Üritusel oselesid ka mitmed Saare maakonna medalistid. Saarte Hääl uuris lõpetajatelt, millised on nende tulevikukavatsused.

Meenutades eilset vastuvõttu, ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi humanitaarklassi kuldmedaliga lõpetanud Britha Kuldsaar, et kõik oli väga ladusalt ja hoolikalt korraldatud. „Kahju ainult, et ilm vedas mõnevõrra alt, sest vahetult enne vastuvõtu algust tabas Tallinna linna võimas vihmasadu ja vahepeal isegi müristas tugevasti.“

Tulevikuplaanidest rääkides andis Britha mõista, et kavatseb kindlalt minna ema jälgedes. „Minu kindel kavatsus on hakata Tartu ülikoolis arsiteadust tudeerima,“ tõdes ta. „Loodan, et saan ka sisse. Arvan, et kõik eeldused on selleks olemas, sest riigieksamid läksid üpriski hästi ja punktide summa on mul piisavalt suur.“

Enamvähem sama kindlad tulevikuplaanid on ka ühisgümnaasiumi reaalharu kuldmedaliga lõpetanud Helina Koppelil. „Üritan sisse saada Tallinna tehnikaülikooli rakendusliku majandusteaduse erialale,“ lausus ta. „Kui ma aga sinna ei pääse, jääb minu valikuks ikkagi kas majandus või siis matemaatika.“

„Kas ma pärast kõrgkooli Saaremaale ka päriselt tagasi tööle ja elama tulen, seda on praegu veel raske öelda,“ jätkas Helina. „Kodukoht jääb ikka meelde ja kindlasti kavatsen tulevikus Saaremaal aeg-ajalt puhata.“

Tundub, et Orissaare gümnaasiumi värskel vilistlasel Miina Hõbenaelal on Helinaga sarnane huviala. Nimelt ütles ta, et on samuti dokumendid sisse viinud Tallinna tehnikaülikooli rakendusliku majanduse erialale.

Küsimusele, mida tähendas tema jaoks eilne vatsuvõtt presidendi roosiaias, vastas Miina, et eelkõige oli see elu ühe peatüki lõpp ja teise algus. „Loomulikult oli väga uhke tunne seista koos parimate lõpetajatega roosiaias ja kuulata presidendi kõnet,“ ütles ta „Kõnes pani president rõhuasetuse edasiliikumise olulisusele ja kõik see aitas ka minul pilku kindlamalt tulevikku suunata.“

Miina lisas, et esialgu oli tal plaanis minna vastuvõtule jalgsi läbi Kadrioru pargi. „Kuid pool tundi enne vastuvõtu algust hakkas Tallinnas suisa paduvihma sadama, mistõttu olin oma kleidi ja soengu healolu pärast sunnitud takso võtma,“ meenutas ta eilset päeva. „Vastuvõtu ajal ilm aga märkimisväärselt paranes.“

Kuressaare gümnaasiumi vastne lõpetaja Ingrid Pruunlep plaanib aga suve teisel poolel siirduda hoopiski Lääne-Euroopasse. “Täpsemalt Hollandisse, kus kavatsen ülikoolis tudeerida kas keemiat või selle ainega seotud eriala,“ ütles ta. „Kuna aga Saaremaal töökohti selles valdkonnas napib, siis on tõenäosus suur, et vähemalt esialgu ma kodusaarele tööle ja alaliselt elama ei naase.“

Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane Karita Süld ei olnud eilse seisuga end veel määratlenud. „Võin vaid öelda, et kavatsen elama ja õppima asuda Tallinnas, kuid mida, see pole veel päris kindel,“ märkis ta. „Kas ma tulevikus ka Saaremaale elama ja tööle naasen? Praegu arvan, et mitte, küll kavatsen siin aga oma vaba aega ja puhkust veeta.“