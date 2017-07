Ilm maasikate küpsemist ei soosi

Kuressaare turulettidel peibutavad möödujaid maasikad, rohelised hernekaunad ja värske kartul.

Värske kartuli kilohind oli eile hommikul turul 3 eurot, hernestel 6 ja 8 eurot. Maasikakilo eest soovisid lettide taga seisvad müüjad 5 ja 7 eurot.

“Suuremad marjad seitse eurot ja väiksemad viis,” näitas oma eelmisel õhtul korjatud saagi eile hommikul turule toonud Kristel Paomees, Mäe talu perenaine Valjala vallast Turja külast. “Need suured on uue noore istanduse pealt, sorteerimata – kohe kasvasidki nii kenad suured.”

Jahedad ja päikesevaesed ilmad maasikakasvataja sõnul marjade valmimist just ei soosi ning see mõjutavat pisut ka turule toodud maasikate hinda. “Marjade punaseks minemine võtab kaua aega,” tõdes Paomees. “Vähemalt kolm päeva läheb aega, kui saab jälle korjama minna.” Paomehel on maasikate all pool hektarit maad. “Kahe kooliõpilasest abilisega jõuab töö tehtud,” märkis ta.

Paomehe sõnul annavad maasikataimed, kui neid poputada, saaki aastaid. “Ühel peenral läheb mul juba seitsmes aasta. Eelmisel aastal panin mereadru alla ja – supersaak!”

Niiskust säilitada ja umbrohtu eemal hoida aitab peenravaip, väetiseks kasutab Pao-mees mereadrut. “Täna on maasikamüük täitsa hästi läinud,” leidis Paomees. “Neli kasti ongi laua alla alles jäänud.”

Ka värske kartul “Marielle” on Mäe talu toodang.

Mäe talu perenaine prognoosis, et maasikamüügi kõrg-aeg kestab järgmise nädala lõpuni. “Pärast seda jääb marju ilmselt vähemaks,” ütles ta. “Kes maasikaid osta soovib, sel on kõige targem need sel või järgmisel nädalal ära osta.”

Veidi eemal seisab leti taga Maie Vahter Pihtla vallast Liiva külast, millest sügisel saab Kaali-Liiva. Tema ees kilekottides on hernekaunad hinnaga 6 eurot ja paar karpi maasikaid kilohinnaga 5 eurot.

“Maasikaid on mul tänavu vähe,” tõdeb naine. “Herne eest on kuus eurot aga küllalt – mu süda ei lubaks rohkem küsida.”

Tillikimbu saab ostja 30 sendi eest. Lisaks muule heale-paremale hakkavad letil silma neli väikest rohelist kaharat kapsapead. “Sordinimi on “Parel”,” ütleb ta. “Kasvatasin taimed ette ja istutasin juuni algul maha. Olen sel suvel esimest päeva turul ega julgenud kapsaid esialgu rohkem tuua kui neli – ei tea ju, kas ostetakse.”

Kuna kukeseenehooaeg on samuti käes, olid ka kollased seened eile turul müügil – tõsi, veel üsna väikesed. “Kaheksa eurot liiter,” teatas meessoost müüja plastikkarpi pandud kukekate hinnaks.