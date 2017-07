JUHTKIRI: Kalade tee

Vaadates, kui kiiresti voolab vesi sel kevadel pilliroost ja setetest puhastatud Tillunires, võib arvata: Väikese väina seltsi plaanil avada kaladele läbipääs ka väina Saaremaa poolsest otsast on jumet.

Kes võrdleb 70 aasta tagust kaarti praegusega, peab tõdema, et seal kandis on olukord praegu ikka hullemast hullem. Sellest on küll räägitud, küll kirjutatud. Paraku ainuüksi sõnadest abi ei ole.

Oleks ehk abi sellest, kui Tillunire puhastamise eeskujul pandaks vesi liikuma ka teises väina otsas. Voolas seal ju kunagi Tohlu jõgi. Tõsi, selle säng tuleb enne üles leida. Vaatamata ametnike skepsisele, kes väidavad, et väina kinnikasvamine on paratamatu, leidub neid, kes sellega ei nõustu ja tahavad ise olukorra parandamiseks midagi ära teha. Küll leiduks neidki, kes kunagise Tohlu jõesängi puhastamisele oma õla alla paneksid. Kalade ja inimeste hüvanguks.