Kaubamaja otsustas saarlaste toodangut rohkem esile tõsta

Saaremaa Kaubamaja esimesel korrusel on raske mööduda treppide kõrval olevast vitriinkapist, kus silmade kõrgusel püüavad pilku muhumustrilised ja õhulised disainehted.

Ehted on küll tikitud, aga mitte kangale, vaid õrnale traatpitsile. Nende autoriks on Saaremaalt pärit Gabriela Rooso, kes muidu töötab riigiametis, praegu on aga väikese lapsega kodus. Seetõttu on tal ka rohkem aega oma hobiga tegelemiseks. „Kõik on mu enda tehtud ja käsitööna valminud,“ kinnitas Rooso.

Originaalne tehnika



„Teen niplispitsist põhja – tavaliselt tehakse seda lõngaga, aga mina proovisin traadiga, seejärel tikkisin sinna peale,“ kirjeldas ehtekunstnik. Temale teadaolevalt keegi teine taolises stiilis ehteid ei teegi, seega on need originaalsed ja ainulaadsed.

Tikanditeks on Gabriela valinud õied Muhu mustritest – moonid ja rukkililled. Ehete valmistamisega on ta tegelenud juba pea kümme aastat. Sekka on tulnud ka mõneaastane paus, mil noor saare naine oli muude töödega rohkem hõivatud ning parasjagu polnud peal ka suurt tuhinat. Nüüd on see Gabriela jaoks aga väga meeldiv hobi. „Laps on hea unega ja kõrvalt natuke nokitsen, aga tööks ma seda päris ei nimetaks,“ tunnistas ta.

Tema toodangu saab praegu kõige kergemini kätte kaubamajast, ent see pole ainus võimalus. Kaubamaja vitriinist võib leida Gabriela kontaktandmed, kuid soovi korral saab talle ka Facebooki kirjutada. Samuti on Gabriela disainehted müügil Pihtla vallas asuvas Aadu turismitalus.

Gabriela valmistatud ehted on kaubamaja vitriine kaunistanud alates 1. juulist ning peaksid sinna esialgse plaani järgi jääma vähemalt kuu lõpuni. Juhul kui kliendid nende vastu elavat huvi üles näitavad ning müüki on, võib ka juhtuda, et ehted jäävad Ilumaailma püsivalt müügile.

Rooso hinnangul on see suurepärane mõte, et kaubamaja on otsustanud saarlaste toodangut rohkem esile tõsta. „Saaremaa Kaubamaja peakski olema saarlastele ja presenteerima saarlaste loomingut. Saarlased teevad väga palju asju ja väga hea, kui need seal väljas on,“ leiab ta.

Toodangut lisandub



Saaremaa Kaubamaja üldjuhi Ülle Pupparti sõnul on saaremaist toodangut saarlaste riiulitele lisandumas veelgi.

Lisaks Gabriela ehetele leiab sealt praegu Liene Saare kodutekstiilitooteid, käsitöökosmeetikat firmalt Mukk, lisandumas on ka Tilk! kosmeetika, Karli Foto saaremaised tassid ning kindlasti midagi ilusat, mis kadakast valmistatud.

„Alguses mõtlesime, et paneme tooted välja osakondade kaupa, aga siis nad oleks ilmselt teiste toodete vahele ära kadunud,“ sõnas Puppart. Praegu on nad kenasti koos ja peaks kindlasti silma hakkama.

„Mõtlesime tegelikult juba ammu, et peaks nad niimoodi välja tooma, aga küsimus oli selles, kus ja kuidas seda teha,“ tunnistas Ülle Puppart. „Nüüd proovime, kuidas see lahendus toimib!“

Pisike pulmamess



Kannustatuna pulmapealinna ideest on Saaremaa Kaubamaja teisel korrusel käimas väikestviisi pulmamess. Haruldasel kombel leiab sealt kuni kuu lõpuni ka pulmakleite, samuti kõike muud, mis pulmadeks tarvis. Kleidid on Piret Pupparti, NYMF’i ning MARIMO toodang.

Ülikonnad on kaubamaja sortimendis teadupoolest alati olemas, kuid praegu näeb ka kohalike tordimeistrite näidiseid ning lillepoodide tehtud pidulauaseadeid.

Järgmise nädala laupäeval on majas ka tuntud pulmaisa Meelis Juhandi ning pulmalaulikud vennad Rängad. Ühtlasi näeb sel päeval kaubamajas erinevaid pruudikimpe.