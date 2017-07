Kunagisele jõele plaanitakse anda uus hingamine

Väikese Väina Seltsil on küpsemas plaan teha veele ja kaladele läbipääs ka Väikese väina Saaremaa-poolsest osast.

Väikese Väina Seltsi juhatuse liige Heiki Hanso ütles Saarte Häälele, et hetkel uuritakse, millised võimalused plaani teostamiseks üldse on. „Kui leiame selle sängi ja maaomanikud ning ametid on nõus, siis mõtlesime, et anname sealpoolsetele kaladele ka hapnikku ja voolavat vett ning kudemisisu tagasi,“ rääkis ta. Hanso viitas veekogule, mida kunagi tunti Tohlu jõe nime all ja kus eakamate inimeste mälestuste järgi säinast püüti. Samuti olnud Tohlu jõe lähistel omal ajal sama nime kandev vabadiku koht.

Heiki Hanso kogutud infot toetavad vanad kaardid, millelt on selgelt näha, et aastakümneid tagasi voolas vesi Tohlu jõest läbi. Näiteks antud lugu illustreeriv kaart pärineb 1947. aastast. Täna meenutab endist läbipääsu vaid üks truup väinatammil.

Tänavu märtsis puhastati seltsi initsiatiivil Väikese väina Muhu poolses osas asuv Tillunire. See kujutab endast kraavi, mis ühendab tammist lõuna ja põhja poole jäävat merd. „Tillunire töötab võimsalt ja sealt käib hirmsasti vett läbi,“ on Hanso tulemusega rahul.