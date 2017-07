Maria Kaljuste: juhatuses 100 000 eurose katuseraha taustast keegi ei rääkinud

EKREst välja visatud juhatuse liige Maria Kaljuste avaldas arvamust, et hiljuti tõusetunud 100 000 euro katuseraha skandaali mängis tema endisele erakonnale välja Keskkerakonna Savisaare leer.

Nimelt kirjutas Delfi, et Keskerakonna eelmise aasta katuserahadest 100 000 eurot olid mõeldud hoopis EKRE presidendivalimiste aegsete lubaduste lunastamiseks. Keskerakonnal oli EKREga raha jagamiseks vastav kokkulepe, aga mille eest Keskerakond EKREle raha andis, pole selge. Erinevate spekulatsioonide järgi oli see raha Mailis Repsi kandidatuuri toetamise eest.

Reformierakondlane Kristen Michael näeb selles tehingus põhjust, miks EKRE hääled Jüri Luige tagant ära kadusid ning seejärel sai Eesti endale praegu ametisoleva presidendi.

„Olin ju minagi sel ajal juhatuses ja tõsi ta on, et seda selgust me ei saanudki, mille eest EKREle teistest rohkem raha anti. Selgitamine ei ole selle erakonna tippjuhtkonnal kombeks,” meenutab Kaljuste.