Noored rabavad stardikapitali nimel

Kuressaare Maxima pakub tööd 68 inimesele, neist pea veerand on alaealised või äsja täiskasvanuikka jõudnud noored, kelle eesmärk on puhkuse ajal taskuraha teenimine või stardikapitali kogumine.

Kevadel täiskasvanute gümnaasiumi lõpetanud ja juunis täis­ealiseks saanud Remy Viinapuu töötab Maximas teist aastat. Praegu on tema peamiseks tööülesandeks kauba väljapanek ja olukorra kontrolli all hoidmine alkoholiosakonnas. Enne 18. eluaasta täitumist töötas ta teistes osakondades.

Kurta ei saa



Küsimusele, miks ta talvel õpingute kõrvalt või suvisel koolivaheajal tööl käib, vastas Remy lakooniliselt: „Inimene peab ju vabal ajal millegagi tegelema. Pealegi on raha elamiseks vaja, sest sügisel kavatsen õpinguid jätkata Kuressaare ametikoolis.”

Kui meediat uskuda, siis on tänapäeva noored töötasu osas reeglina nõudlikud. Remy tundub siin erand. „Töötasuga olen rahul,“ ütles ta. „Kurta ei tohiks, sest mida siin nõuda – töö pole raske ja keeruline ega nõua erilist ettevalmistust.“

Sel aastal Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud Gerda Kallas kavatseb õpinguid jätkata Tartu ülikoolis. Sügiseni töötab ta Maximas kassapidajana ja seda samuti teist aastat. „Minu vanaisa töötab siinsamas elektritööde peal ja nii ma mullu suvel siia esimest korda sattusingi,“ rääkis ta. Tänavu kutsuti ta tagasi.

Nagu Remy, õppis Gerdagi ameti selgeks kohapeal. Reeglina kestab töövahetus 12 tundi. Mis puudutab töötasu, tundub see ka Gerdale normaalne. „Ma ei oska öelda, millist palka makstakse teistes kauplustes, mina olen töötasuga rahul.“ Tema kavatseb raha koguda reisimiseks. Soov on ära käia Mehhikos.

Rääkides kaadrivoolavusest ja tööjõu põuast Eesti kabanduses, möönis Maxima pressiesindaja Katja Ljubobratets, et võrreldes paari aasta taguse perioodiga on tänavu olukord parem. „Häid töötajaid on alati vaja, kuid praegu on olukord paranenud ja selle nimel oleme tööd teinud.“

Pressiesindaja sõnul töötab kogu ketis rohkesti noori ja suvisel vaheajal ka alaealisi. „Nii näiteks töötab selle nädala algusest Kuressaare Maximas kuus õpilasmalevlast,“ ütles ta. Malevlasi leiab samas teistestki kauplustest.

Üks moodus, mis on tööjõupuudust leevendanud, on liikumine paindlikuma töögraafiku suunas.

3-4 tundi päevas



„Kui näiteks inimene soovib töötada 3-4 tundi päevas, siis püüame talle vastu tulla ja töögraafiku nii koostada,“ märkis Ljubobratets. „Ei ole vaja ilmtingimata kaheksa tundi kaupluses olla. Praktika näitab, et paindlikum tööaeg läheb noortele peale.“

Ta lisas, et noorte palkamine on kasulik ka ses mõttes, et kui noor siirdub õppima mõnda teise linna, siis soovi korral on neil võimalik talle ka seal tööd pakkuda. Mis puudutab SÜG-i äsjast vilistlast Gerda Kallast, siis tema sündmuste säärast arengut täielikult ei välista.

„Kohe alguses ma Tartus tööle ei lähe, püüan ikka võõras kohas sisse elada. Kui aga olen olukorraga kohanenud ja mul aega üle jääb, siis miks mitte,“ ütles ta.