PILTUUDIS: Lossihoovis kerkib ooperimaja

Kümnendate Saaremaa ooperipäevade ooperimaja tuleb sama suur kui viimastel aastatel ehk mahutab umbes 2000 pealtvaatajat.

Eesti Kontserdi meediajuht Lauri Aav ütles, et ooperimaja püstitab tänavu OÜ United Capital ehk UC Rent, kes võitis riigihanke. UC Rent on ooperimaja püsti pannud varemgi. Ooperimaja kõrvale kerkib ooperikohvik Hennessy Lounge, mis tuleb mõnevõrra suurem kui mullu.

Saaremaa ooperipäevad algavad 14. juulil Rein Rannapi “Nurjatu saare” esiettekandega ja kestavad 22. juulini, mil on Alexela ooperigala. Ooperigala on välja müüdud, kuid teistele etendustele pileteid veel on.

Külalised Saksamaalt ehk Krefeldi ja Mönchengladbachi teater jõuab Saaremaale 16.–17. juulil.