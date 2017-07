VASTUKAJA: Terrorihirmust ja reisimisest

“Kahjuks on terrorism osa tänapäeva maailmast,” tõdeb reisibüroo Estravel Kuressaare büroo reisikonsultant Piret Juht. “Reisijad on muutunud oluliselt teadlikumaks – välditakse reisimist nendesse piirkondadesse, kus on kõrge terrorismioht, ja valitakse turvalisemad piirkonnad.”



Laupäevases Saarte Hääles ilmus küsitlus selle kohta, kas ja kuidas mõjutab terrorihirm saarlaste reisiplaane. Estraveli müügistatistika näitab, et saarlased reisivad aasta-aastalt üha rohkem, seega ei saa järeldada, et kõrgenenud terroriohu tõttu reisitaks vähem. Pigem mõjutab terrorismioht sihtkohtade valikut.

Saarlastest reisijaid on kõige rohkem mõjutanud Egiptuses toimunud terroriaktid, kuna tegemist on väga populaarse puhkuse sihtkohaga. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal langes Egiptusesse reisijate arv oluliselt, kuna seal valitses kõrge terrorismioht ja reisikorraldajad asendasid Egiptuse reisid alternatiivsete sihtkohtadega. Olukord Egiptuse populaarsetes kuurortides Hurghadas ja Sharm el Sheikhis on nüüdseks aga stabiliseerunud ja klientide ostukäitumine kinnitab samuti, et Egiptuse reisid on taas populaarsed.

Lisaks sihtkoha valikule mõjutavad terroriaktid ka reisi marsruudi valikut. Näiteks on Eestist väga head lennuühendused Türgi rahvuslikul lennufirmal Turkish Airlines, mis on aastaid kuulunud Euroopa parimate lennufirmade esimese kahe hulka. Turkish Airlines’i teenuse kvaliteet, lennugraafikud ja piletihinnad paljudesse maailma sihtkohtadesse on väga head. Siiski eelistab osa reisijaid alternatiivseid lennufirmasid, mille hind on kallim, teenuse kvaliteet madalam ja väljumis­ajad ebamugavamad, et vältida lendamist Istanbuli kaudu. Estravelis julgustame kliente Turkish Airlinesiga lendama, sest hinna ja kvaliteedi suhe on paigas ning ümberistumine Istanbuli rahvusvaheliste lendude lennujaamas on turvaline.

Reisiplaane tehes soovitame klientidel lähtuda Välisministeeriumi kodulehel olevast reisiinfost, kus on riikide kaupa toodud soovitused ja hoiatused.

Reisi turvalisus sõltub ka reisija enda käitumisest. Soovitatav on vältida meeleavaldusi ja muid rahvakogunemisi ning alluda kohalike ametivõimude korraldustele. Soovitame reisil viibimine registreerida Välisministeeriumi kodulehel – eelkõige kaugete või kõrgema terrori­ohuga sihtkohtade puhul.