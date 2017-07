Kümmekond aastat tagasi Eestis Kuressaare gümnaasiumis inglise keelt õpetanud ja tänaseks sugu vahetanud John Patrick Keefe II on olnud 2015. aastal USA-s kriminaaluurimise all seksuaalkuritegude tõttu. Nimelt sundis Keefe võõrast naist endale oraalseksi tegema, vastutasuks lubas mees ohvrile vanglast pääsemist, teatas Delfi.



Keefe sattus politsei huviorbiiti pärast seda, kui ilmnes, et ta töötab pearahakütina ilma selleks ametiks vajalikku litsentsi omamata. Pearahakütid otsivad ja vahistavad tagaotsitavaid rahalise tasu eest, vahendab Fox. Eile vahendas Saarte Hääl Delfi uudist sellest, et Keefe vahetas sugu ja sai USA-s kangelasteoga hakkama. Keefe on USA-s tuntud ka kui aktiivne geiõiguste eest võitleja.

Uudistetoimetus / Delfi