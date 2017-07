JUHTKIRI: Lasteaiasuvi

Kuressaare valvelasteaed on, kui rühmade nimekirju vaadata, mudilastest lausa pungil – vanemad soovisid suveks lasteaiakohta koguni 150-le poisile ja tüdrukule. Linnavalitsuse kinnitusel kõiki rühma nimekirjas olevaid lapsi siiski korraga lasteaeda ei tooda ning ühel ja samal ajal lasteaias käivate laste arv normi ei ületa.

Lapse jaoks on mängimine töö. Lasteaias pikkade päevade veetmine aga raske ja väsitav töö. Lõviosa mudilastest, kes niigi kevadest sügiseni aias käinud, eelistaksid suvekuud kindlasti kusagil mujal veeta.

Alati pole see paraku võimalik, sest enamasti ei saa vanemad suve töölt vabaks võtta. Pole ka kõigil väikestel inimestel vanavanemaid või sugulasi, kes saaksid nad suvel enda kantseldada võtta. Kuna lasteaiaealist mudilast omapäi koju jätta ei saa, ongi üks võimalus valvelasteaed – vähemalt on laps hoitud ja söödetud.

Teine asi on muidugi see, kui vanem paneb võsukese kogu suveks aeda ka terveks oma puhkuse ajaks, et ise mõnusasti lapse- ja kohustustevaba aega nautida. Ka laps vajab puhkust.