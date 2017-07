Kestab Saaremaa kunstiteoste võistlus

Linnavalitsus tuletab meelde, et käimas on Saaremaa kunstiteoste võistlus, mille eesmärgiks on Saaremaa kunstnike loometegevuse elavdamine ja nende tunnustamine. Osaleda võivad kõik Saaremaaga seotud kunstnikud, loomingulised ühendused ja kunstiharrastusega tegelevad noored alates 18. eluaastast. Võistlusele on oodatud kujutava kunsti erinevates tehnikates taiesed (maalikunst, graafika, skulptuur ja installatsioon). Ühe autori poolt võib võistlusele esitada kuni kaks teost või ühe seeria, mis koosneb kuni neljast osast. Võistluse auhinnaks on 600 eurot.

Võistlustööd saab esitada tööpäeviti 2.-13. oktoobrini aadressile Kuressaare Raegalerii, Tallinna 2 (kell 10-17). Töid eksponeeritakse avalikul näitusel Kuressaare kultuurikeskuses ja raegaleriis 20. oktoobrist 16. novembrini. Täiendav info linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis „Ametlikud teated“.