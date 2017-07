Lasterikkad pered rõõmustavad uue toetuse üle

Juulist hakkas riik maksma toetust lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm last. Selliseid peresid on maakonnas praegu 462.

“Meie pered on tublid ja on hakkama saanud ka toetusteta – kellel on oma aiamaa, kes teevad lisatöid, keda aitavad vanemad,” ütles Saaremaa Lasterikaste Perede ühenduse juhatusse kuuluv Ingrid Leemet, nelja lapse ema. “Samas on kõigil, nii palju, kui kuulnud olen, uue toetuse üle hea meel – see teeb meie elu ju natukenegi lihtsamaks. “

Peredele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik lisaks 200-eurosele lapsetoetusele 300 eurot kuus. Selliseid peresid on maakonnas sotsiaalkindlustusameti andmeil praegu 461. Seitsme ja enama lapsega peresid, kellele on ette nähtud lisaks praegusele 600-eurosele lapsetoetusele 400-eurone lisatoetus, elab maakonnas aga üks.

Lasterikka pere toetuse esimesed väljamaksed tegi sotsiaalkindlustusamet eile. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on uue toetuse eesmärk vähendada vanemate koormust lastega seotud kulutuste kandmisel ja väärtustada laste kasvatamist suures peres, samuti vähendada perede vaesus­riski.

Lasterikka pere toetuse saamiseks peab kolm või enam lapsetoetust saavat last kasvama koos ühes peres. Lapsetoetust makstakse iga lapse kohta alates sünnist tema 16-aastaseks saamiseni, õpingute jätkamise korral kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni.

Raha kantakse vanemale, kellele seni on laekunud igakuine lapsetoetus. Kui kolmas laps alles sünnib, saab kõik toetused taotleda korraga.

Eestis on praegu üle 18 000 lasterikka pere, sealhulgas 136 peret, kus kasvab seitse või enam last. Saaremaa Laste­rikaste Perede ühendusse kuulub viiendik maakonna lasterohketest peredest.

Praegu kuulub ühendusse 89 peret.