MUHU UUDISSED: Laupa-pühabe oo Muhus laulupidu

Ikka terit neh. Meite pissiksed ruosinupud oo nüid siis Talinast tansupidult kojo tagasi jõudn. Ja Juu Jääb oo koa seks voastaks jälle läbi. Aga neh, seda irmu põle üht, et muhulaste laulujaal ää lõppeks või tansijalad ää väsiksid.

Laupa-pühabe tuleb juba uus rall otsa jälle. Siis oo Muhu laulupidu. Eks neid laulupidusid ja laulupäävasid oo sii suare pial ennegid pietud. Neh, võta või Külasema küla. Änamaste iga voasta oo nendel laulu- ja tansipäe oln. Ja varasemast aast oo tiada et Liival oo vahest mõni laulupäe oln ja. Aga voata nõukest suurt ja vägevad asja kut nädalivahetusel Hellamoal tuleb, nõukest põle sii küll enne oln mitte. Neh, akkab juba sialtmoalt pihta, et ega nie korraldajad põle puoleskid mitte paiguldased sii. Tükkis ülemoa mehed puhas. Oo üks nõuke kamp, kis köib kaudu Eestimoa pissikseid soari ja paljast pidavad igaspuol laulupidusid. Neh, ja kui nie asjakarbid juhtusid kuulma, et Muhus avatse sui laululava, siis ollid kõpstik! kohal, et naad tahtvad siis kohe sii oma järgmist laulupidu korralda. Neh, ja nõnna oogid siis laupa kahessandal juulil ühekorraga laululava avamine ja esimene laulupidu koa selle lava pial.

Õhta kellu kuiest akkab rongikäik Hellamoa külakeskuse juurest liikuma ja siis kui spordilatsi jõudasse, siis esteks muidugist avatse laululava ja pannasse laulupeo tuli põlema ja siis lähäb piduks. Lauljaid tulle kokku masu änam kut kolmsada tükki. Siia oo luban ennassid ilmuta EÜE Väinamere segakuor, Eesti Rahvusringhäälingu segakuor, Eesti Rahvaülikuoli segakuor, Pagana segakuor ja meite oma Muhu segakuor ikka koa.

Ja tansiks lähäb koa. „Tokk­roes“ oo kohal ja „Väike Roos“ ja Muhu segarühm ja Külasema“Kodukootud“ ja Eesti Moaülikuoli tansirühm „Tarbatu“. Neh ja meite „Uijee“ laseb kannelt koa vahele ja „Lõõtsmoorikud“ lõhkuvad koa pilli mänga.

Ülemoalt pidada masu kaks puhkpilliorgestrid koa viel tulema. Üks oo Sakust ja teene Türilt. Ja kellu kümnest lähäb tansiõhta lahti ja muusikad oo tegemas Audru Jõelaevenduse Punt.

Teese omingu lähäb pidu Muhu Muusikatalus edasi. Ja sial kõik puhuvad. Oogid kohe kontserdile nõuke nimi pantud – „Kõik puhuvad“. Siis piaks ju aru soaja olema, et nie puhkpilliorgestrid omad pasunad välja tuovad ja neid sial puhuma kukkuvad.

Neh, voata sõuke uhke pidu tuleb meitel. Et siis ikka Taevatuaet kua kampa akkaks ja ilma saole ep püöra mitte! Ehkkid neh, nõukest tohmdust, et pidu äe jäeb, kut Talinas ühe tansipeo kontserdiga vägisi tiha taheti, nõukest asja meitel sii ikka karta põle.

Nõnna et aage ennassid laupa-pühabe puhas Hellamoale kokku! Olge munuksed!