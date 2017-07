Osale fotokonkursil

6. septembrini oodatakse fotosid konkursile „On see tõesti Saaremaa?“. Konkursi eesmärk on kutsuda inimesi üles märkama ja pildistama ebatraditsioonilisi paikasid ning uusi ja huvitavaid vaatenurkasid Saaremaal. Fotodele võivad olla jäädvustatud huvitavad kohad, saarel toimuvad erinevad sündmused või inimeste tegevus. Oluline on juhtida vaataja tähelepanu sellele, et Saaremaa on palju laiem ja mitmekesisem kui klassikalised vaatamisväärsused.

Konkursi fotod tuleb saata aadressile foto@visitsaaremaa.ee või läbi pilveteenuse. Igale konkursile esitatud fotole peab olema lisatud eraldi tekstifail foto autori nime, kontaktide ja töö pealkirjaga, lisaks kirjeldus, kus ja millal foto on tehtud ning mida või keda fotol kujutatakse. Tekstifailis võib olla ka lühike lugu, mis kirjeldab pildistamise hetkel olnud meeleolu või avab konkreetse pildi valiku tagamaid. Iga foto tuleb saata eraldi ja üks autor võib esitada kuni viis fotot. Konkursi auhinnafond on 900 eurot. Täiendav info: www.visitsaaremaa.ee/et/fotokonkurss.