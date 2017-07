Saarte Hääl on maakonna loetuim ajaleht

Eesti Ajalehtede Liidu tellitud üle-eestilise lugejauuringu põhjal on Saarte Hääl kasvanud Saare maakonna suurima lugejaskonnaga väljaandeks.



2017. aasta esimest poolaastat käsitleva uuringu kohaselt on Saarte Häälel lugejaid 22 600, Meie Maa ehk teise maakonnalehe lugejate arv on langenud 20 700 peale. Saarlased seejuures eelistavad selgelt kahest maakonnalehest just Saarte Häält, millel on Saaremaal 17 500 lugejat, samas kui Meie Maal on 14 600 lugejat.

Saarte Hääle kodulehekülge www.saartehaal.ee külastab keskmiselt 92 000 lugejat kuus, tegemist on unikaalsete kasutajatega. Lisaks uudiste lugemisele saavad lugejad kodulehel sisestada tasuta erakuulutusi ning leiavad põhjaliku ülevaate Saare- ja Muhumaal toimuvatest sündmustest.

Saarte Hääl on esindatud ka sotsiaalvõrgustikus Facebook, kus ta sõprade arv kasvab jõudsalt ning ligineb juba 13 000-le. Samuti saab Saarte Hääle tegemistel hoida silma peal fotorakenduses Instagram.

Ajaleht Saarte Hääl kuulub Saaremaa populaarseimat raadioprogrammi Kadi edastavale Raadio Kadi OÜ-le. Kohalikul raadiojaamal on kuulajaid 25 000. Tänavu sügisel 25. sünnipäeva tähistavas Saare maakonna suurimas meediaettevõttes töötab 34 inimest.