Tõeline Juu Jääbi fiiling ei jäänud tulemata

“Väga hea meel on tõdeda, et nii meie publik kui ka koostööpartnerid hindavad pigem festivali kvaliteeti kui kvantiteeti, sama teeb publik,” kirjutab äsja lõppenud Muhu tulevikumuusika festivali Juu Jääb korraldaja Villu Veski.

Juu Jääb on taasiseseisvunud Eesti üks pikema traditsiooniga festivalidest – alates 1997. aastast toimunud 21 aastat. Sel muusikasündmusel on Eestimaal ja Saaremaa suves laagerdunud oma kindel toimumisaeg – juuni lõpp/juuli algus. Paistku päike, sadagu lund, toimugu laulupidu või Õllesummer.

Selgelt tänu vihmasele, tormisele ja külmale nädalavahetusele (kus isegi tantsupeo kontsert ära jäeti!) oli publikuhulk tänavu summa summarum tavapärasest väiksem, aga 1500 inimest külastas festivali kontserte ikkagi – vaatamata samal ajal toimunud laulupeole.

Muhus astus tänavuse festivali kavas üles 14 erinevat kollektiivi – viis Eestist ja üheksa välismaalt. Välisartistid tulid Prantsusmaalt, Hollandist, Norrast, Austriast, USAst, Itaaliast, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt.

Lapsed on tulevikumuusikud



Juu Jääbi kontserdid toimusid ka Tallinnas Philly Joe Jazz Clubis, Tartus Eesti Rahva Muuseumis tegutsevas Tartu Jazz Clubis, Kuressaare Arensburgi restorani päikeseterrassil, Pädaste mõisas ja Muhu Katariina kirikus. Festivali pealava ja jämmitelk asusid Muhu Muusikatalus.

Kõige rahvarohkemateks kontsertideks kujunesid möödunud nädala neljapäev ja laupäev Muhu Muusikatalus – seda üllatuslikult, vaatamata laulupeole.

Laupäevaõhtune kontsert lõi taaskord selle tõelise Juu Jääbi fiilingu. Neljapäeval oli kavas tõeline tulevikumuusika, eksperimentaalne electro jazz; ainukeseks lauljaks pealaval oli võluv Lepatriinu. Jämmitelgis üllatas publikut juba neljapäeval kohale jõudnud hollandi up coming artist Daniel von Piekartz, kelle erakordne hääletämber kujunes festivali kõige üllatavamaks osaks.

Ka Muhu kiriku kontsert Veski-Kalluste Nordic Passion ja Tartus Eesti Rahva Muuseumi Hurda saalis toimunud kontserdid olid rahvarohked.

Mõte teha oma Muhu laste laulupidu või laulupäev tekkis päris viimasel hetkel, sest ega kõik miljon eestlast pole Euroopa Liidu eesistumisega ja laulupeoga seotud.

Lastekontserdi traditsiooni kindlasti jätkame – see oli nii südamlik, uut energiat täis ja muusikaliselt kõrgel tasemel kontsert. Siin on hea võrdlus publikule, kuidas nii mõnigi 5-6-aastane laps laulab oluliselt puhtamalt ja paremini, kui mõni “7 vapra” või superstaarisaate osaleja.

Pealekauba saab tulevikumuusika festival siin oma tähendusele veel uue tahu juurde. On ju lapsed meie tulevikumuusikud. Ja olla artistikaardiga suurel festivalilaval – see jääb kindlasti kauaks meelde.

Turvalist retrot ei paku



Juu Jääb on rahvusvaheline festival, mille kulu on võrreldes kohaliku festivali korraldamisega kordades suurem.

Tänasel päeval kulub kas või muusikainstrumentide ja lisapagasi tasumiseks sadu ja tuhandeid eurosid. Vahel on see soodsast lennupiletist kallimgi. Lisaks tuleb kõik muud suuremad instrumendid väliskülalistele rentida kohapealt. Paljusid vajalikke pille polegi Eestis üldse olemas – need tuleb vaadata mujalt, Riiast, Helsingist…

Sellepärast võib ka festivali piletihind kõrgem olla. Rahvalikumas keeles: “Pariisist ei tule bänd kohale oma autoga, trummid pagasnikus ja kaks kõlarit tagaistmel”. Selle kõik rendib, paigaldab, toob, viib, garanteerib festivalikorraldaja.

Praamiliikluse graafiku muutumine muudab artistide toomise Tallinna lennuväljalt ja sinna viimise keerukamaks. Kui viimane laev väljub Kuivastu poolt kell 23, siis kindlasti ei saa artistid ega ka publik samal õhtul peale festivalikontsertide lõppu tagasi mandrile – see mõjutab samuti publiku hulka.

Väga hea meel on tõdeda, et meie koostööpartnerid hindavad pigem festivali kvaliteeti kui kvantiteeti, sama teeb publik. Juu Jääb toob muusikat, mis on tänase päeva muusika, see ei ole retro – kummaline, et see on nn riskantne. Palju lihtsam oleks ju tuua vana läbiproovitud muusikat, mis rahvale juba teada, turvaline, tagab kindla piletitulu.

Juu Jääbi meeskonna suurus festivali ajal on ligi 40 inimest.

Need on lihtsalt suurepärased ja väga mitmekülgsete oskustega inimesed! Olgu märgitud, et tänavusel festivalil ei toimunud ühtki korrarikkumist või nurinat korraldusliku poole üle.

Ootame teid 22. Juu Jääbile 2018. aasta jaanijärgsel nädalal.