Ülevaade tegemistest

Kuu esimeses linnalehes annab linnapea Madis Kallas ülevaate viimase aja olulisematest sündmustest ja kohtumistest.



• Kuressaare linnavalitsuse, Saaremaa arenduskeskuse, Kuressaare ametikooli ja MTÜ Loomemaja esindus osales Proeksperdi korraldatud “Targa Saaremaa” õpitoas.

• Võõrustasin Harju omavalitsuste liidu delegatsiooni.

• Kuressaaret ja Saaremaad külastas president Kersti Kaljulaid, raekojas andsime talle ülevaate Kuressaarest, Saaremaast ja omavalitsuste ühinemisest.

• Avati Kuressaare ilmajaam ja tänaseks on selgelt juba ka näha, et meretuulega on temperatuurierinevus Roomassaarega olnud isegi üle 5 kraadi.

• Osalesin Saaremaa valdade spordiliidu juhatuse koosolekul.

• Juunis toimus kaks juhtkomisjoni koosolekut ja üks struktuurikomisjoni koosolek – asjad liiguvad õiges suunas ja nüüd saame juba sügiseks eelnõusid ette valmistada.

• SOL-i juhatuse koosolek toimus Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis ja suuremaks teemaks oli „Digisaare“ projekti käivitamine.

• Osalesin tenniseturniiri Mercedes Kuressaare Cup avamisel.

• Osalesin konverentsi „Reformatsioon 500“ avamisel, enne seda oli au võõrustada piiskop Joel Luhametsa ja peapiiskop Urmas Viilmad.

• Linnavalitsuses esitles staadionihoone arhitekt Mihkel Tüür staadionitaguse ala ühte võimalikku uut kontseptsiooni.

• Kohtumisel politseiga olid peamisteks teemadeks sotsiaalvaldkond, Tallinna tänava liikluskorraldus ja kolemajad.

• Saaremaad külastas Lääne-Viru omavalitsuste liit.

• Osalesin juuniküüditamise ohvrite mälestuskoosviibimisel Kudjape kalmistul.

• Linnavalitsus tunnustas kultuurikeskuses meie paremaid koolilõpetajaid.

• Osalesin Kuressaare gümnaasiumi lõpuaktusel.

• Kohtumisel linna lasteaedade direktoritega tutvustasime omavalitsuste ühinemisega seonduvat.

• Osalesin Loomemaja avamisel.

• Andsime kõige pisematele kuressaarlastele üle sünnikirjad.

• Osalesin Kuressaare vapilaeva Admiral Cowan komandöri vahetuse tseremoonial Tallinna Miinisadamas.

• Osalesin võidupüha tähistamisel Kuressaares vabadussõja ausamba juures ja võidutule vastuvõtutseremoonial Orissaares.

• Osalesin Kompetentsikeskuse nõukogu koosolekul Baltic Workboatsis.

• Osalesin Mereakadeemia Kuressaare keskuse lõpuaktusel.

• Osalesin seikluspargi avamisel tervisepargis.

• Võtsime Kuressaare lennujaamas vastu Saarte mängudelt saabunud Saaremaa delegatsiooni.

• Osalesin malevasuve avamisel.

• Osalesin USA suursaadiku vastuvõtul Tallinnas.