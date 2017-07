Lääne-Saare vallas Vatskülas lõi äike üleeile hoone kivi-moodulkorstnasse ning kivikatusesse. Korsten oli deformeerunud, selle müts küljest murdunud ning katuse laes oli näha äikese jälgi.

Lääne päästekeskusPikselöögist süttis 15 ruutmeetri ulatuses elumaja katusealust, mille päästjad umbes poole tunniga kustutasid.

Päästjad juhivad ühtlasi tähelepanu, et äikse ajal kütmine on üsna ohtlik tegevus, kuivõrd suitsusammas tõmbab äikest ligi ning toimib nõnda piksevardana.

Omanik rääkis Saarte Häälele, et tegemist on ehitusjärgus majaga, seega tuld seal tehtud ei ole. Samuti täpsustas ta, et inimesi majas ei viibinud.