JUHTKIRI: Talveks sooja, miks mitte?

Kuigi iga aastaajaga kaasneb pidev jututeema, kui hilja või vara see kätte jõudis ning kui ebaharilikult soe, külm või hoopis vihmane see on, on eestlased siinse kliimaga üldiselt siiski harjunud. Heameelt pakuvad ühtemoodi nii esimesed soojad ilmad kui ka esimesed lumehanged. Või noh, need viimased paljudele siiski mitte nii väga.

Eesti talv pakub harva äärmusi – kärekülma ilma või tohutuid lumehangesid. Sellegipoolest on talv nii mõnelegi meist justkui kannatuste rada, mil päike ei paista, aga lörtsi ja vihma jagub see-eest küllaga. Kui juhtub, et tulebki see tõeline talv lume ja jääga, siis peavad suusa- ja uisusõbrad kiirustama. On ju sageli nii, et oled end alles selle mõttega harjutanud, et tiiki katab jää, kui juba järgmine päev vihma kallab. Positiivne on meie kliimas aga see, et sügisest kevadeni on alati midagi oodata – suve. Ja kui see tuleb, siis on rõõmus meel garanteeritud.

Leidub muidugi inimesi, siinsamas Saaremaalgi, kes talveks kaugele soojale maale kolivad. Teistele pakub aga lohutust see, et kliimapagulased ei suuda Eesti suvest ilmselt nii suurt heameelt tunda kui need, kes siinsed pimedad kuud kohapeal üle elavad.