Juubeliregatil rekordarv osalejaid

Täna avatakse Haapsalus 60. Muhu väina regatt, millest võtab rekordiliselt osa 144 jahti.

Jahid stardivad homme Haapsalust ja suunduvad Kuivastu poole. Pühapäeval purjetatakse sealt Roomassaarde. Edasi liigutakse Kihnu, Pärnu ja lõpuks Riiga, kuhu jõutakse 14. juulil ehk reedel. Parimad saavad autasustatud tuleva nädal laupäeval.

Regati direktor Indrek Ilves ütles Raadio Kadi saates “Keskpäev”, et juubelile mõeldes sõidetakse 1. Muhu väina regati marsruut tagurpidi läbi. Nimelt kui 1958. aastal lõppesid Riias üleliidulised võistlused purjetamises, siis kiiljahtidel võistelnud otsustasid tagasi Tallinna tulla mööda merd. Ühtlasi otsustati tagasisõidust teha võidupurjetamine. Esimese etapi Riiast Pärnu sõitis 8 jahti. Pärnust tuli kaks jahti juurde ja kümnekesi purjetati Haapsallu, kus regatt lõppes. Tänaseks on Muhu väina regatt Eesti vanim ja suurim purjeregatt.

Indrek Ilves tundis rohke osavõtu üle heameelt. Ta lisas, et umbes 30% osalejatest on välismaalt. Venemaalt tuleb võistlema 17 ja Lätist 14 jahti. Lisaks on registreerunud mõned alused Soomest ja Leedust. Saaremaa Merispordi Seltsi esindab regatil 13 alust. Mullu osales kokku 118 jahti.

Võisteldakse seitsmes klassis. „Igas kategoorias on omad favoriidid,“ märkis regati direktor, kuid lisas, et võistlus tõotab siiski tulla väga pinev. Ilves aga rõhutas, et Muhu väina regati puhul on tegemist merelise suursündmusega, mille puhul on ka üksi osavõtt suur rõõm. Sadamates ootab purjetajaid kaldaprogramm ja Ilves kutsus kõiki huvilisi üles sadamaid külastama ning regatimelust osa saama. Näiteks Roomassaares astub esmaspäeval üles ansambel Viabaltika, kes esitab 1970. ja 1980. aastate pophitte.

Ilvese sõnul on regatil kõige parem silma peal hoida kodulehe kaudu. Sealt on võimalik jälgida võistluse kulgu reaalajas. Neljapäevasest Pärnu lühiraja etapist tehakse ka teleülekanne, mida saab vaadata Postimees Online vahendusel. Võistluse korraldavad Pärnu Jahtklubi, Kalevi Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Selts koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Juubeliregatt toimub 7.-15. juulini.

Juubeliregati eel uuris Saaremaa Merispordi Seltsi juhatuse liige Jaanis Prii veidi saarlaste tegemisi regati ajaloos. Tema sõnul ei ole teada, et esimestel Muhu väina regattidel Saaremaa jahte oleks osalenud. „Saarlasi oli seal aga kindlasti,“ lisas ta. 1978. aastal tuli esimese Saaremaa jahina omas grupis Kaarel Niine juhtimisel kolmandale kohale jaht Lea. Sealt edasi olid Saaremaa alused esikolmikus juba sagedamini. Näiteks 1980. aastal tuli oma grupi esimeseks Otto Tamme juhtimisel jaht Tiiu.