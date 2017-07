Kaupo Vipil ilmus uus raamat „Lokaalravitsus“

Mõned aastad tagasi Torgu Kuningriigi vardjaks kinnitatud publitsist ja lektor Kaupo Vipp kirjutas järje 2012. aastal ilmunud teosele „Globaal­pohmelus“.

Kui enda esimeses raamatus kirjeldas Vipp inimkonna üha süvenevate murede arenguloogikat, siis teises osas „Lokaalravitsus“ on ta püüdnud näidata, millised on võimalused eesootavat tööstustsivilisatsiooni lõppu üle elada. Nimelt on Vipp oma uurimustes jõudnud järeldusele, et ees ootab praeguse süsteemi kokkuvarisemine.

Teost esitleti üleeile õhtul Kuressaare Rahva Raamatus. Kaupo Vipp tõdes, et niisuguse teise osa kirjutamine oli talle tõeline väljakutse ja nõudis tohutu hulga teadustööde läbi töötamist. Tema raamatus kohtab nii bioloogia kui ka füüsika seaduspärasustest tulenevaid järeldusi. „Viriseda on üks asi,“ nentis ta, viidates „Globaalpohmelusele», „kuid ravi leida hoopis teine,» lisas ta. Vipp on lähtunud põhimõttest, et olukordi ei saa muuta, küll aga nende tekkimise eeldusi, milleks tuleb need eeldused kõigepealt välja selgitada.

Kaupo Vipi esimest raamatut saatis küllaltki märkimisväärne edu ja teda on tema endi sõnul kutsutud sadakond korda „Globaalpohmeluse“ teemadel loenguid pidama.