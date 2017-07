Maaleht pööras tähelepanu mandri ja suursaarte vahel sõitvatel uutel parvlaevadel müüdavatele kiluleibadele ning tõdes, et kui reisijaid toitlustav Arensburg OÜ langetas laevade tegutsemise alguses hindu, siis nüüd on nad kiluleiva hinna sootuks kahekordistanud.



Kui varasema teenuseosutaja Väinamere Teenindus AS ajal maksis kiluvõileib laeval 1,78 eurot, siis mullu oktoobris rõõmustas saarte vahel reisijaid üheeurone kiluvõileib. Nüüd on hind kerkinud koguni 2 euro peale.

Jaanuaris 2016 lubas TS Laevade juht Kaido Padar, et kindlasti ei hakka kiluvõileib maksma 2,50. Seega hinnal praegu veel veidi tõusuruumi on.