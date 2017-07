Laevale minek võib teetööde tõttu minna napikaks

Vahetult enne Virtsu sadamat, Kõmsi-Virtsu lõigul algasid läinud kuul teetööd. See tähendab, et saarele liiklejail tuleb arvestada vähemalt 20-minutilise lisaajaga, mis tuleb mööda saata liiklusreguleerija korraldust oodates.



Kui laevalt tulijatel läheb sõit üldjuhul viperusteta ja nemad passima ei pea, siis laevale kiirustajaile tähendab see, et laev, kuhu on plaanitud jõuda, võib neil nina alt lihtsalt ära lipsata. Saarte Häälega kõnelenud saarlane, kes probleemi tõstatas, tõdes, et tema jõudis pärast lisaminuteid plaanitud laevale veel viimase autona, kuid tema järel sadamasse vuranud kolonnil ei jäänud muud üle, kui järgmist laeva oodata.

Oodata tuleb seejuures just sel sõidurajal liiklejail, kes on teel sadamasse. Vastupidi saab teetööde lõigul asju korraldada vaid ühel konkreetsel erandjuhul. Maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt märkis, et kui Virtsu poole suunduvas kolonnis on buss, siis on reguleerijatel kohustus eelistada just seda suunda. Buss peab ju kindlasti laevale jõudma.

„Samas ei ole võimalik lasta läbi väikeseid koguseid sõidukeid samal ajal, kui teises suunas ootab läbipääsu ca 1 km sõidukeid,“ tõdes Eisenschmidt. Põhjus on tema sõnul selles, et enne teisest suunast liikluse avamist peab remondilõigul laskma ka ühe suuna tühjaks sõita, mis väikeste rühmadena sõidukite mõlemast suunast läbilaskmisel viidaks veelgi rohkem aega. „Samuti on palju masinaid, mis ühel või teisel põhjusel sõidavadki üldisest liiklusvoost aeglasemalt,“ lisas ehitusvaldkonna juht.

Tööd on tema sõnul kõnealusel teelõigul üldjoontes graafiku kohaselt edenenud. Suuremaid probleeme on tekitanud vaid purustatava põlevkivituhast aluskihi oodatust suurem tugevus ja ootamatud väga tugevad vihmahood.

Kõnealuse objekti töö on jagatud kolmeks lõiguks, kus praegu on käsil lõik 57,4-61,7 km ning see peaks esimese asfaltbetoonkihi saama juuli lõpuks. Seejärel saab seal liikuda juba kiirusega 70 km/h.

Järgnevalt tehakse tööd 56,4-57,4 km ja 61,7-65 km ning nendel lõikudel peab esimene asfaltbetoonkiht saama paigaldatud septembri keskpaigaks. Kogu remondilõigu lõpetamise tähtaeg on 2017. aasta oktoober.