Kui kõik läheb plaanipäraselt, lüüakse kopp Liival maasse veel sel sügisel ning täiesti uus Liiva Konsum avab uksed järgmise aasta suve alguseks.

Saaremaa Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Kalle Koovi sõnul on nad Liiva uue kaubanduskeskusega praegu nii kaugele jõudnud, et neile on väljastatud projekteerimistingimused. Alles 2011. aastal uuenduskuuri läbinud Liiva pood on vaid mõne aastaga liialt väikeseks jäänud, sest suviti kasvab Muhu poe käibemaht koguni 2,5 korda.

Laienemisrisk tuleb võtta

„Liival elu keeb ja koostöö vallaga on väga hea,“ kinnitas Koov. „Seega meie leiame, et peame laienemisriski võtma ja vald leiab omakorda, et suure parkla ja pika lahtiolekuajaga kaubanduskeskust on vaja nii Liivalt läbisõitjale kui ka muhulastele endile,“ nentis ühistujuht.

Laias laastus hakkab asi Liival välja nägema nii, et sinna, kus praegu asub Liiva sidejaoskond, ehitatakse ca 1200-ruutmeetrine kaubanduskeskus. See tähendab Koovi sõnul, et uude keskusesse tuleb ka paar rendipinda – postkontorile ja apteegile. Ülejäänu jääb Konsumiks.

Müügipind kasvab uues majas võrreldes praegusega umbkaudu 18 protsendi võrra. „Ja loomulikult muutuvad töötingimused tänu sellele paremaks ka meie töötajatel,“ kinnitas Koov. Tema sõnul ongi Liival praegu suurim probleem see, et kaupluses on ruumi liialt vähe.

„Kaup tuleb lahti pakkida, riiulisse panna, riiulisse panna ja veelkord riiulisse panna, sest riiulid saavad kogu aeg järjest tühjaks,“ kõneles Koov. Kui poes on rohkem pinda, peaks jõudma ka riiuleid paremini täita, sest varu on kogu aeg käepärast ning midagi pole kuskil n-ö virnas.

Teatud ümberkorraldused on STÜ Liival juba ära teinud. „Müüme Liiva kaupluses ka kohvi, lilli ja muid selliseid asju,“ tõi Koov näite. Tulevasse kaubanduskeskusesse lisandub aga näiteks ka eeskujulik värskete pagaritoodete osakond.

Vana poe asemele parkla



„Ühesõnaga hetkel toimub meil kaubanduskeskuse projekteerimine ja kui kõik kenasti läheb, siis tahaksime järgmiseks suveks keskuse avada,“ kinnitas Kalle Koov. Ehitusega tuleb aga sel juhul kindlasti veel selle aastanumbri sees algust teha.

Ehitustööd peakski kulgema selles järjekorras, et esiti ehitatakse Liiva sidejaoskonna kinnistule uus kaubanduskeskus valmis ning alles siis lammutatakse senine kauplusehoone maha.

Selle asemele rajatakse eskiisi kohaselt korralik suur parkla kokku vähemalt 76 autole. „Et oleks ikka piisavalt parkimiskohti ja kaupluse külastajad ei peaks otsima ja vaatama, kuhu ääre peale nad oma auto saavad jätta,“ muheles Koov.