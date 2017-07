Piimaühistu müük kasvas mullu 10 protsenti

Saaremaa piimaühistu müügitulu kavas mullu 10 protsenti 25,8 miljoni euroni ja puhaskasum üle 3,5 korra 709 127 euroni.



Valdava osa müügitulust teenis ettevõte Eestis. Soomes teenitud müügitulu jäi 2015. aastaga samale tasemele ja oli 1,6 miljonit eurot, Lätis teenitud tulu kasvas 85 protsenti 2,8 miljoni euroni. Ligi 2 miljoni euro eest müüs ettevõte ka Iirimaale, kuhu müük kasvas üle 2,5 korra ja 1,1 miljoni eest Ahvenamaale, kuhu müük kasvas 2015. aastaga võrreldes üle 1,5 korra, selgub majandusaasta aruandest.

Saaremaa piimaühistu eesmärk on ühistu liikmete tootmisüksuste ja tegevuste toetamine läbi ühistegevuse juhtimise ja teenuste osutamine. Ühistu korraldab tootmisjaamade piimatarnet ja osutab logistikateenuseid piimavarujatele.

Varasema aastaga võrreldes suurenes 2016. aastal ühistu liikmete poolt Saaremaa piimatööstusele varutud piimakogus mitme tuhande tonni võrra. Ühistu soetas piimaauto, mis võimaldab tarnida toorpiima tööstustele ja suurendada operatiivsust.

Ühistu viib läbi ka valdkonnapõhiseid uuringuid, turundus- ja teavitustegevusi. Tänavu on ühistul kavas süvendada koostööd Tartu biotehnoloogiate piima arenduskeskuse ja teiste teadusasutustega, et analüüsida saarelise keskkonna eripärasid ja mõju piimatootmisele ning toodete kvaliteeti.

Töötajate arv kasvas 12 võrra 143 inimeseni ja palgakulu 5,2 protsenti 2,1 miljoni euroni.

Kontserni tütarfirmad on AS Saaremaa Piimatööstus ja AS Pinus.