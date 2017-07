Põnevad koduaiad kutsuvad homme kõiki külla

Homme ootavad kuradi­tosin kirevat lille- ja kohvilõhnalist aeda uudistajaid avatud aedade päevale.

Avatud aedade päeval on kõik 13 elustiiliaeda kell 10-18 tasuta külastamiseks avatud. Tänavu tegutsevad aedades ka kohvikud, kus tulijad kohvi ja maitsvaid küpsetisi nautida saavad.

“Mul on hea meel, et tänavu on enam-vähem kogu Saare- ja Muhumaa avatud aedadega ilus­ti kaetud,” ütles ettevõtmise korraldaja, MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse liige Reet Viira. “Samuti on mul hea meel, et mitu aiaomanikku on valmis selleks päevaks kohviku avama. Tõsi – kui aedade külastamine on tasuta, siis kohvikutes tuleb kostitamise eest pisut kukrut kergendada.”

Pihtla vallas Sutu külas asuv Allikvee talu võtab avatud aedade uudistajaid vastu esimest korda. “See ei olnud mu enda idee – komisjon käis siin ja soovitas osaleda,” tunnistas Allika talu perenaine Liilia Lember.

Üks, mis Allika talu aia eriliseks ja teistest erinevaks teeb, on see, et sellest voolab läbi oja, mille ääres kevadeti õitsevad kollased metsikud võhumõõgad ja varsakabjad. “Eks ta mul poollooduslik aed ole, mis sujuvalt metsaks üle läheb,” märkis Lember. Maja juures kasvab nii kõrgeid kuuski kui ka tammesid.

Ka Lember avab homme oma kodus kohviku. “Pakun külalistele loomulikult kohvi, aga ka omaküpsetatud lihapirukaid ja rabarberikooki,” lubas ta.

Lisaks Allika talule avab Pihtla valla taludest homme oma aia huvilistele Suure-Rootsi külas asuv Uue-Kopli talu oma põnevate erivormiliste puudega.

Lääne-Saare vallas on külalised teretulnud Kõrkkülas asuvasse hostakollektsiooniga tuntust kogunud Kurisoo tallu. Mätasselja külas asuvas Tohvri talus kasvab palju erinevaid sorte kultuurmustikaid; Käesla küla Saadu talus saab imetleda nii lilleilu kui ka kunsti. Karala küla Mardi talu tõmbenumbrite hulka kuuluvad nii rododendronid kui ka ürdid.

Orissaare vallas on aiahuvilised oodatud kiviaedade ja värvikirevate peenardega Jaagu tallu Ariste külas. Pöide vallas Välta külas asuva Andruse talu märksõnadeks on lisaks aiakohvikule taaskasutus ja vanad pärandtaimed, viinamarjad ja küüslaugud.

Salme vallas Vintri külas tutvustab Rannametsa talu pererahvas oma liigirikast dendroaeda. Kihelkonna vallas Pidula külas tegutseb homme kell 11-17 Pidumäe talukohvik.

Muhu vallas Lõetsa külas Jüri-Jaani talustuudios saab tulija teada, milline näeb välja seitsme tuule aed. Levalõpme külas Uisu talus aga näitab perenaine Riima Randviir oma külalistele portselaniaeda. Rinsi küla Arusaadu talus võib aga tutvust teha helliktaimedega.