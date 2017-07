Aastakümneid Kuressaare kesklinnas Torni tänaval asunud Eesti Posti kontor kolib ja avab esimesest septembrist uksed Tallinna 19a hoones.

Eesti Posti pressiesindaja Mattias Kaivu sõnul kolitakse kontor väiksemale pinnale, et luua töötajatele korralikud olmeruumid ja töötingimused ning klientidele hubasem kliendisaal.

„Vana kontor on sisult ja vormilt juba ajale jalgu jäänud oma liiga suurte ruumide ning pika distantsiga lao ja klienditeeninduskassa vahel,“ nentis Kaiv.

Muudatus aga koondamisi ega tööjõu suurendamist kaasa ei too. Uues kontoris on samuti kaks kassat, mis kliente teenindavad. „Ühtlasi saab kontor värske ilme ning pakub klientidele mugavamaid võimalusi oma postitoimetuste tegemiseks,“ sõnas Eesti Posti esindaja.

Kontor hakkab olema avatud viiel päeval nädalas ja pakub ikka kõiki samu postiteenuseid, mida teisedki postiasutused, rääkis Kaiv Saarte Häälele.

Saarte Hääle küsitletud postkontori külastajad aga uudist meeldivaks ei pidanud. „Siin on avarad ruumid ja kõigile tuntud koht,“ lausus Leida Jõgi. Maal elava vanaproua meelest on lugu pettumust tekitav. „Sõidan aeg-ajalt bussiga linna ja siinne kontor on väga hea asukohaga,“ sõnas Jõgi. Postkontoris ajakirju ja ajalehti tellimas käinud Pilvi Oolu meelest on selline asjade käik arusaamatu. „Ilus ja korralik maja, miks on vaja siit ära kolida?“ lausus segaduses olev Ool.

Küllaltki tihti Kuressaare postkontorit külastava Mirjam Rahe sõnul teeb olukorra uues kohas keeruliseks justnimelt parkimiskohtade puudus. „Isegi sealsamas asuvasse panka on keeruline minna, kuna vabu parkimiskohti tihti pole,“ lausus naine, kellele säärane muudatus samuti eriti meeltmööda pole.

Rahe sõnul on armastatud kohast ära kolimine eriti keeruline just vanemate inimeste jaoks, kellele muudatused teadupoolest ei meeldi. Seda kinnitasid ka vanemad külastajad, kelle meelest on praegune asukoht hea ligipääsuga ja muudatusi vaja poleks.

Pressiesindaja Kaivu sõnul parkimisprobleemiga tegeletakse. „Parkimine saab korraldatud olema maja küljepoolses parklas, samuti uuritakse võimalust majaesisel teel asuv kollane joon eemaldada, et edaspidi saaksid kliendid oma auto sinna jätta,“ seletas Kaiv.

Torni tänaval asuv 1200-ruutmeetrine hoone ehitati 1975. aastal. Eelmise aasta sügisel müügis olnud Kuressaare postkontori 235 000 euroga ära ostnud ettevõtja Maidu Lempu sõnul tal tühjaks jäävate ruumidega hetkel plaane pole.

Teele Tilts